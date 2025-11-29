UPDATE: Repetiția avioanelor pentru parada de 1 Decembrie a fost amânată din cazua ceții dese.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Peste 2.900 de militari și specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziție statică, și 45 de aeronave, vor participa la parada militară organizată pe 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, cu prilejul Zilei Naționale a României.

MApN a anunțat că la parada militară vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Potrivit reprezentanților instituției, sâmbătă, în intervalul orar 9:00 - 12:00, la Arcul de Triumf va avea loc repetiția generală pentru parada națională de 1 Decembrie.

Astfel, pentru buna desfășurare a ceremoniei oficiale, Brigada Rutieră București va dispune măsuri pentru asigurarea fluenței în trafic și informarea conducătorilor auto asupra restricțiilor rutiere pe arterele care converg către Piața Arcul de Triumf, pentru zilele de 29 noiembrie și 1 decembrie.

Atât la antrenamentul de la Arcul de Triumf, de sâmbătă, cât și pe 1 Decembrie, în intervalul orar 9:00 - 12:00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.

Pe 1 Decembrie, Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz, iar în zona Arcului de Triumf din București va fi amplasată o expoziție de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30.