Trafic restricționat în zona Arcului de Triumf

Autoritățile au transmis că luni, 1 decembrie, intervalul 04.00 – 17.00 va fi marcat de închideri rutiere în perimetrul Arcului de Triumf. Circulația va fi blocată atât pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, cât și pe străzile adiacente, pe traseul care unește Piața Victoriei, Arcul de Triumf și Piața Presei Libere. Singura direcție în care se va putea circula în apropierea Pasajului Piața Presei Libere va fi către Piața Montreal.

Primăria Sectorului 1 a publicat lista completă a străzilor închise temporar pentru desfășurarea pregătirilor și a paradei:

Str. Alexandru Constantinescu (între Bd. Mărăști și Arcul de Triumf)

Bd. Mareșal Alexandru Averescu (între Bd. Mărăști și Arcul de Triumf)

Str. Arh. Ion Mincu

Str. Barbu Delavrancea

Str. Nicolae Ionescu

Str. Ady Endre

Str. Sg. Vasile Dorobanțu

Str. Docenților

Str. Mahatma Gandhi

Str. Petofi Sandor

Str. Uruguay (între Bd. Aviatorilor și Șos. Kiseleff)

Rute ocolitoare recomandate

Pentru a evita ambuteiajele, Brigada Rutieră sugerează mai multe artere alternative pe perioada restricțiilor:

Șos. București–Ploiești → Piața Presei Libere → Piața Montreal → Bd. Mărăști → Str. Turda → Bd. Ion Mihalache → Piața Victoriei

Piața Victoriei → Bd. Aviatorilor → Bd. Nicolae Caramfil → Bd. Aerogării → Șos. București–Ploiești

Șos. Ștefan cel Mare → Str. Barbu Văcărescu → Bd. Aerogării → Șos. București–Ploiești

Parada Militară – tradiție de Ziua Națională

Ca în fiecare an, mii de români sunt așteptați să participe la evenimentul dedicat Zilei Naționale, unul dintre cele mai importante momente comemorative și festive ale țării.