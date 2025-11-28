Suveraniștii demonstrează unitate. Solidaritate națională de 1 Decembrie

Mișcarea suveranistă transmite un mesaj puternic de unitate și solidaritate
Mișcarea suveranistă transmite un mesaj puternic de unitate și solidaritate

Mișcarea suveranistă transmite un mesaj puternic de unitate și solidaritate, arătând că lasă orgoliile deoparte în fața unui obiectiv comun: coeziunea națională. Într-un apel public, Makaveli a chemat românii la unitate și participare la un moment simbolic, de Ziua Națională a României.

„Să fii român înseamnă să fii aproape de alți români. Pe 1 decembrie fac un apel tuturor celor care țin cu domnul Călin Georgescu, tuturor românilor, să se strângă într-un cuget și într-o unire la Alba Iulia”, a declarat acesta.

Mesajul său a pus accent pe valorile fundamentale ale solidarității, iertării și empatiei, subliniind că doar prin unitate pot fi depășite provocările actuale. „Asta ne definește pe noi ca popor: să fim uniți, să ne acceptăm unii pe alții, să ne iertăm, să empatizăm și să fim unii alături de alții. Doar uniți putem învinge!”, a mai spus Makaveli.

@makaveli.net

 

♬ sunet original - 𝗠𝗮𝗸𝗮𝘃𝗲𝗹𝗶