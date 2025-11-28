„Să fii român înseamnă să fii aproape de alți români. Pe 1 decembrie fac un apel tuturor celor care țin cu domnul Călin Georgescu, tuturor românilor, să se strângă într-un cuget și într-o unire la Alba Iulia”, a declarat acesta.

Mesajul său a pus accent pe valorile fundamentale ale solidarității, iertării și empatiei, subliniind că doar prin unitate pot fi depășite provocările actuale. „Asta ne definește pe noi ca popor: să fim uniți, să ne acceptăm unii pe alții, să ne iertăm, să empatizăm și să fim unii alături de alții. Doar uniți putem învinge!”, a mai spus Makaveli.