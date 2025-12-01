Mii de militari, tehnică impresionantă și reprezentanți ai instituțiilor statului au participat la ceremonie.

O paradă grandioasă, fără avioane în zbor

Deși vremea nefavorabilă a împiedicat aeronavele militare să survoleze cerul Capitalei, elicopterele au putut decola, iar la sol spectacolul a continuat cu forțe considerabile: peste 2.900 de militari și specialiști din MApN, MAI, SRI, STS și ANP au defilat, alături de efective străine. Coloana tehnică – peste 220 de vehicule militare, blindate și transportoare – a completat demonstrația de forță.

Aproape 100.000 de persoane au asistat la eveniment, parada încheindu-se puțin după ora 12.00.

Participare internațională și tehnică de ultimă generație

Parada din acest an a inclus și 240 de militari din Franța, Spania, Portugalia, SUA, Polonia, Republica Moldova, Macedonia de Nord și alte state partenere NATO. Grupul de Luptă NATO din România a fost reprezentat atât prin efective, cât și prin tehnică militară impresionantă: trei tancuri Leclerc, vehicule blindate VBCI, transportoare Piranha și un tun Caesar de 155 mm.

Unul dintre tancurile franceze Leclerc a fost oprit pe margine în timpul defilării, după ce ar fi prezentat o defecțiune tehnică.

După finalizarea paradei, cei prezenți în zona Arcului de Triumf au avut ocazia să viziteze standurile cu tehnică militară expusă static până la ora 14:30.