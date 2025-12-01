”În primul rând, e o zi de sărbătoare azi deci, La mulți ani, tuturor românilor! Îi invit să continue să creadă în țara asta pentru că are un foarte mare potențial, și pe cei din țară, și pe cei din diaspora.

Dincolo de asta, ca și anii trecuți, am fost impresionat de ce multă lume a venit. Asta înseamnă că oamenii țin la țara asta”, a declarat președintele Nicușor Dan, după ce a petrecut mai mult de două ore în mijlocul românilor care au venit să asite la paradă și a făcut poze cu aceștia.

De asemenea, liderul de la Cotroceni a vorbit și despre mesajul transmis de președuntele Donald Trump cu prilejul Zilei Naționale a României, dar și despre relația țării noastre cu SUA.

”Așa cum am spus de mai multe ori, relația cu SUA este o relație trainică, consolidată pe multe paliere și e un gest firesc”, a mai spus Nicușor Dan.

Întrebat cum vede parada militară, fără un ministru al Apărării, liderul de la Cotroceni a răspuns: ”Cum să nu? Domnul Miruță este ministrul interimar al Apărării. Haideți să nu stricăm sărbătoarea națională cu...”

Nicușor Dan a ținut să precizeze că oamenii cu care a făcut poze,”cei mai mulți mi-au urat ”La mulți ani!” Unii mi-au transmis să am grijă de țara asta și în special de copii, asta este important”.

Întrebat dacă va avea un cuvant de spus în ceea ce privește viitorul ministrul de la Aparare președintele a spus: ”Nu, haideți, e o zi de sărbătoare, să nu facem politică. La mulți ani!”

De asemenea, șeful statului a fost întrebat dacă fostul președinte al Românie, Klaus Iohannis, a fost invitat la recepția organizată la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României.

”Toți foștii șefi de stat, evident”, a răspuns Nicușor Dan.