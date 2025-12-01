Primarul orașului Câmpina a publicat pe social media poze edificatoare de la stațiile de epurare care sunt pline cu noroi.

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a lansat un atac dur la adresa Ministerului Mediului, condus de Diana Buzoianu, pe fondul crizei apei din Prahova și Dâmbovița. Acesta acuză instituțiile centrale că știau de șase luni de problemele de la Barajul Paltinu, dar nu au intervenit pentru a preveni dezastrul.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a lansat critici severe la adresa instituțiilor centrale, acuzând că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) au tratat criza apei din zona Paltinu cu o „indiferență periculoasă”.

Șeful CJ a afirmat că problema avariilor la conducta de aducțiune era cunoscută de cel puțin jumătate de an, dar nu s-a intervenit pentru remedierea ei.

„Ministerul Mediului și ANAR știau de șase luni. Și tot de șase luni nu au intervenit. Au primit toate informațiile, au avut toate avertizările și, cu toate acestea, nu au luat măsuri”, a declarat Corneliu Ștefan.

Acesta subliniază că situația actuală, în care alimentarea cu apă a fost sistată în Prahova și Dâmbovița, reprezintă exact scenariul pentru care instituțiile centrale fuseseră avertizate în mod constant. Ca urmare a sistării, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat duminică, 30 noiembrie, o hotărâre care aprobă distribuirea de apă potabilă din rezervele de stat către populația afectată.