Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică seară că peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, provenită din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița. Şeful Guvernului a confirmat că a aprobat și semnat Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) în acest sens.

Peste 50.000 de litri de apă la sticlă trimiși sinistraților

”În această seară, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate (...). Mâine, în prima parte a zilei, vor ajunge încă 150.000 de litri”, a precizat premierul într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Distribuirea apei va fi coordonată de prefecții județelor, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență (ISU). Bolojan a menționat că Guvernul va suplimenta cantitățile necesare în zilele următoare, până la restabilirea alimentării normale cu apă.

Investigație „rapidă”

Pe lângă măsurile de urgență, premierul a cerut tragerea la răspundere a celor vinovați. „Este nevoie să tragem învăţămintele necesare, pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete. După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.”