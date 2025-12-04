Jurnalista Realitatea Plus, Cristina Tănase, a povestit cum ministrul a evitat contactul cu echipa sa:

„Doamna ministru a venit in Câmpina astăzi, la barajul Paltinu, s-a plimbat, s-a uitat, nu știm exact ce căuta, a vorbit ulterior cu două televiziuni de casă iar în momentul în care am ajuns noi, echipa Realitatea Plus, s-a urcat repede în mașină. A spus, citez „Nu vreau să vorbesc cu voi”.

Ulterior, când ne îndreptam către una dintre locațiile principale unde se distribuia apă potabilă, doamna ministru, ca să fie sigură că îi pierdem urma, ne-a blocat cu o mașină iar cu cealaltă s-a întors și a plecat în sens opus. Nu știm de ce doamna ministru fugea de întrebări și de explicații, cert este că oamenii în continuare nu au apă, primesc câte două sticle pe persoană pentru trei zile, adică patru litri de apă, situația e critică, însă doamna ministru se plimbă prin zonă și nu vorbește cu oamenii”, a spus reporterul Realitatea Plus.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Rezista de la Mediu se spală pe mâini de responsabilitate: cine o ține în brațe