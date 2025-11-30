Potrivit reprezentanților ISU, inundațiile s-au produs la mai multe imobile de pe Calea Câmpulung.

”La fața locului sunt și pompierii pentru verificarea situației și luarea măsurilor care se impun. Este vorba despre curțile mai multor clădiri, în urma incidentului fiind afectate și câteva vehicule”, au precizat oficialii ISU.

Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, care s-au întrunit duminică dimineață, au dispus închiderea totală a barajului Mărăcineni pe Râul Doamnei, în scopul scăderii nivelului de acumulare a apei, dar și intervenția echipajelor specializate pentru evacuarea apei și protecția zonei inundate.

Pentru evacuarea apei, pe lângă echipajele ISU Argeș, în sprijin vor acționa și echipaje cu motopompe de la ISU Olt și ISU Vâlcea.