Russell Brand, condamnat pentru viol, amenințat din închisoare de un criminal: „Obraznic mic, ne vedem noi!”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 11 nov. 2026, 14:12

Russell Brand, fostul actor și prezentator britanic condamnat recent la zece ani de închisoare pentru viol, a primit un mesaj cu tentă amenințătoare din partea unui deținut condamnat pentru crimă. Mesajul a fost publicat pe rețelele de socializare la doar câteva zile după începerea executării sentinței lui Brand.

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