Russell Brand, condamnat pentru viol, amenințat din închisoare de un criminal: „Obraznic mic, ne vedem noi!”

Russell Brand, fostul actor și prezentator britanic condamnat recent la zece ani de închisoare pentru viol, a primit un mesaj cu tentă amenințătoare din partea unui deținut condamnat pentru crimă. Mesajul a fost publicat pe rețelele de socializare la doar câteva zile după începerea executării sentinței lui Brand.
Potrivit publicației britanice The Sun, autorul mesajului este Terngu Agera, în vârstă de 35 de ani, cunoscut în lumea muzicii drill sub numele de scenă „Mover”. Acesta ispășește o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru o crimă comisă în 2014 și ar fi postat mesajul folosind un telefon mobil interzis în penitenciar.
Mesajul publicat pe Snapchat suna astfel: „Russell Brand, obraznic mic (naughty boy) - în original, ne vom vedea, fiule.” Textul era suprapus peste o fotografie neclară care pare să fi fost realizată din interiorul unei celule de închisoare.
Mesajul transmis lui Brand a stârnit reacții în presa britanică, însă nu există informații oficiale care să indice că acesta ar reprezenta o amenințare directă sau că autoritățile penitenciare au deschis o investigație în legătură cu postarea.
Agera a fost condamnat în 2015 la închisoare pe viață, cu un termen minim de executare de 30 de ani. El a fost găsit vinovat pentru uciderea prin înjunghiere a unui muncitor lituanian, în timpul unui jaf.
Terngu Agera a mai ajuns în atenția publică și în trecut după ce a lansat piese rap înregistrate din spatele gratiilor, cu un telefon mobil introdus ilegal în penitenciarul de maximă securitate unde își ispășește pedeapsa.
Actorul și fostul prezentator britanic Russell Brand a fost condamnat pe 9 noiembrie 2026, la 10 ani și șase luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de viol și trei agresiuni sexuale asupra a patru femei. Sentința a fost pronunțată la Tribunalul Southwark Crown Court din Londra, după un proces de aproximativ patru săptămâni.