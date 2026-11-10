INEDIT. Orașul european unde târgul de Crăciun se organizează sub pământ VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 nov. 2026, 16:09

Puțini turiști se așteaptă să descopere un târg de Crăciun în adâncul pământului. În Olanda, galerii istorice săpate cu sute de ani în urmă se transformă într-un univers festiv, cu lumini, brazi împodobiți și cadouri.

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