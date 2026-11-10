INEDIT. Orașul european unde târgul de Crăciun se organizează sub pământ VIDEO
Orașul european unde târgul de Crăciun se organizează sub pământ. Foto/Profimedia
Puțini turiști se așteaptă să descopere un târg de Crăciun în adâncul pământului. În Olanda, galerii istorice săpate cu sute de ani în urmă se transformă într-un univers festiv, cu lumini, brazi împodobiți și cadouri.
Unul dintre cele mai neobișnuite târguri de Crăciun din Europa se deschide într-un orășel din Olanda, unde sărbătorile coboară în adâncul pământului. Două foste cariere de piatră, cu galerii vechi de sute de ani, sunt transformate în decoruri spectaculoase, cu mii de luminițe, brazi împodobiți, ornamente și standuri cu daruri. Una dintre ele se află chiar sub ruinele unui castel medieval.
Pereți de piatră, arcade istorice și coridoare răcoroase, luminate de mii de beculețe, globuri și decorațiuni de Crăciun. Printre galerii se răspândește mirosul bunătăților de sezon, iar vizitatorii descoperă un târg cu totul diferit de piețele tradiționale amenajate în centrul orașelor.
Nu este decorul unui film despre sărbătorile de iarnă, ci o atracție care transformă istoria într-o experiență de Crăciun.
În Valkenburg, un orășel din sudul Olandei, aproape de granițele cu Belgia și Germania, spiritul sărbătorilor se simte inclusiv în subteran. În fiecare an, două foste cariere de piatră sunt transformate în târguri de Crăciun, iar galeriile săpate în urmă cu sute de ani devin locuri în care istoria și atmosfera festivă se întâlnesc.
Cele două târguri, Gemeentegrot și Fluweelengrot, își deschid porțile pe 13 noiembrie 2026 și pot fi vizitate până pe 30 decembrie. În aceeași perioadă, întregul oraș intră în atmosfera festivalului „Christmas Town”, cu parade, spectacole, instalații luminoase și piețe de sărbători.
Gemeentegrot, cel mai mare târg de Crăciun subteran din Europa
Prima oprire este Gemeentegrot, cunoscută și drept Peștera Municipală, situată la poalele dealului Cauberg. Aici este organizat ceea ce organizatorii prezintă drept cel mai mare târg de Crăciun subteran din Europa.
Coridoarele lungi, săpate de-a lungul secolelor pentru extragerea pietrei de marnă, se transformă într-un adevărat labirint festiv. Pereții de piatră sunt împodobiți cu luminițe și decorațiuni, iar standurile cu ornamente, cadouri și produse artizanale îi invită pe vizitatori să descopere fiecare galerie.
Într-un loc pot găsi decorațiuni pentru brad, în altul, mici daruri sau delicatese locale. Nu lipsesc nici standurile cu bunătăți de sezon și băuturi calde, ideale pentru o pauză în timpul plimbării prin tunelurile luminate.
Farmecul târgului vine tocmai din contrastul dintre aspectul istoric al galeriilor și atmosfera caldă de sărbătoare. În timp ce afară vremea poate fi rece și ploioasă, în subteran vizitatorii se pot bucura de decorurile festive, la adăpost de vânt și ploaie.
Mai multe informații despre program și bilete sunt disponibile pe site-ul oficial
Fluweelengrot, târgul de Crăciun ascuns sub un castel medieval
A doua atracție este Fluweelengrot, cunoscută sub numele de Peștera de Catifea. Galeriile sale se întind chiar sub ruinele Castelului Valkenburg, o fortificație medievală construită pe dealul care domină localitatea.
Dacă Gemeentegrot impresionează prin dimensiunea galeriilor, Fluweelengrot atrage prin istoria și poveștile ascunse în pereții săi.
Tunelurile au fost folosite de-a lungul timpului în diferite scopuri, inclusiv ca locuri de refugiu în perioadele de război. Pe pereții de marnă se păstrează desene, inscripții și semne lăsate de oamenii care au trecut prin galerii. Printre acestea se află și semnăturile unor soldați americani, datate din 1945, după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.
În perioada sărbătorilor, vechile galerii se transformă într-un târg de Crăciun cu peste 60 de standuri, amenajate printre sculpturi, picturi murale și încăperi istorice.
Vizitatorii pot cumpăra ornamente, cadouri și produse artizanale, în timp ce descoperă un loc în care fiecare galerie păstrează o parte din trecutul orașului.
În 2026, târgul ajunge la cea de-a 27-a ediție.
Cât costă biletele la târgurile de Crăciun din Valkenburg
Cele două târguri subterane au intrări separate, iar biletele se cumpără individual. Tarifele diferă în funcție de ziua vizitei.
Pentru adulți, accesul la fiecare dintre cele două târguri costă 9 euro de luni până joi și 11 euro de vineri până duminică. Copiii cu vârste între 5 și 11 ani plătesc 6,50 euro, în timp ce cei cu vârsta de până la 4 ani beneficiază de acces gratuit.
Grupurile formate din cel puțin 20 de persoane primesc o reducere de 50 de cenți din tariful obișnuit.
Programul de vizitare este:
De luni până joi: 11:00–19:00;
De vineri până duminică: 10:00–19:00.
Pe 25 decembrie, târgurile sunt închise. În ajunul Crăciunului și în ultima zi de funcționare, programul este redus.
Cei care vor să viziteze ambele peșteri trebuie să își rezerve suficient timp. Organizatorii recomandă aproximativ o oră și jumătate pentru fiecare târg și achiziționarea biletelor în avans. Accesul se face în intervale orare, iar locurile se pot ocupa repede, în special în weekend.
Christmas Town: Valkenburg se transformă într-un oraș al luminilor
Experiența nu se încheie odată cu ieșirea din peșteri. În perioada sărbătorilor, întregul Valkenburg devine o destinație festivă, prin evenimentul „Christmas Town”, programat între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027.
Centrul istoric este decorat cu instalații luminoase, iar străzile găzduiesc parade cu care alegorice iluminate, dansatori și personaje costumate. Procesiunile trec printre clădirile vechi și vitrinele împodobite pentru Crăciun, oferind vizitatorilor un spectacol în aer liber.
Programul include piețe de sezon, standuri cu produse tradiționale, spectacole și expoziții de sculpturi în nisip, dar și evenimente dedicate poveștii Crăciunului.
Astfel, Valkenburg oferă o experiență diferită de cea a târgurilor clasice europene. Vizitatorii pot trece de la galeriile subterane, unde istoria se îmbină cu decorațiunile de sărbători, la străzile luminate și paradele din centrul orașului.
Un Crăciun petrecut aici înseamnă două lumi într-o singură destinație: una ascunsă sub pământ, în peșteri vechi de sute de ani, și alta la suprafață, unde luminile, muzica și atmosfera festivă transformă întregul oraș într-un decor de poveste.
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