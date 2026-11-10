Bunica tânărului care a comis masacrul din Cracovia rupe tăcerea: „Nu știu ce l-a posedat”

Ies la iveală noi informații cutremurătoare despre autorul masacrului care a șocat Polonia. Bunica lui Michał O., tânărul acuzat că a ucis nouă oameni, inclusiv pe propriii părinți și pe sora sa, a declarat presei poloneze că nimic din comportamentul nepotului său nu anunța tragedia. Pe de altă parte, se conturează ipoteza că tatăl atacatorului a fost cel care i-a insuflat nu doar pasiunea pentru arme, ci și atracția pentru un stil de viață militarizat.
Bunica: Nu știu ce l-a posedat
Într-un interviu acordat publicației Gazeta Wyborcza, Maria, bunica de 80 de ani a autorului masacrului, l-a descris pe Michał drept un tânăr liniștit, apropiat de familie și dispus să-și ajute rudele în activitățile de zi cu zi.
„A fost un copil atât de bun. Nu știu ce l-a posedat”, a declarat femeia, mărturisind că nepotul său mergea la biserică și că nu a observat niciodată semne de radicalizare sau simpatii pentru ideologii extremiste.
Cele 20 de apeluri fără răspuns care au anunțat tragedia
Bunica atacatorului a povestit că a început să-și facă griji când fiul său nu a mai trecut să o viziteze, așa cum obișnuia. Când nici nora și nici nepotul său nu i-au răspuns la telefon, bătrâna de 80 de ani a început să-și facă griji cu adevărat.
Momentul care a făcut-o să se teamă de ce este mai rău a venit când o rudă i-a arătat pe internet fotografia atacatorului rănit după intervenția poliției.
„M-am gândit: Doamne, oare nu este Michał? Dar nu am vrut să cred că este el”, a povestit femeia. Câteva ore mai târziu, fiica ei i-a confirmat moartea fiului, a nurorii și a nepoatei sale, precum și faptul că Michał ar fi fost autorul ororilor de la Cracovia și din apartamentul familiei.
Pasiunea pentru arme, transmisă de la tată
Interviul scoate la iveală și detalii despre pasiunea familiei pentru arme și echipamente militare. Tatăl lui Michał O. a efectuat serviciul militar, era membru al unui club de tir și deținea permis pentru nouă arme de foc. Potrivit bunicii, acesta investise inclusiv într-un seif special pentru depozitarea armamentului.
Tot tatăl ar fi fost cel care i-a transmis fiului interesul pentru domeniul militar. La împlinirea vârstei de 18 ani, Michał a primit cadou o uniformă militară, pe care bunica își amintește că nepotul a purtat-o și în vizitele făcute la ea, dar nu a putut preciza dacă este chiar uniforma pe care a purtat-o în timpul atacului.
Michał O. este suspectat că și-ar fi ucis părinții și sora în locuința familiei, înainte de a se deplasa la Cracovia, unde a deschis focul asupra oamenilor aflați în Piața Centrală. În urma atacului au murit șase oameni, iar alte persoane au fost rănite. Luni dimineață, 9 noiembrie, atacatorul a murit și el la spital, în urma rănilor grave provocate în schimbul de focuri cu doi poliști eroi. Anchetatorii încearcă să stabilească cu exactitate desfășurarea evenimentelor și motivul care a stat la baza atacului.