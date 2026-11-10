Bunica tânărului care a comis masacrul din Cracovia rupe tăcerea: „Nu știu ce l-a posedat”

Publicat 10 nov. 2026, 10:22 Actualizat 10 nov. 2026, 10:24

Ies la iveală noi informații cutremurătoare despre autorul masacrului care a șocat Polonia. Bunica lui Michał O., tânărul acuzat că a ucis nouă oameni, inclusiv pe propriii părinți și pe sora sa, a declarat presei poloneze că nimic din comportamentul nepotului său nu anunța tragedia. Pe de altă parte, se conturează ipoteza că tatăl atacatorului a fost cel care i-a insuflat nu doar pasiunea pentru arme, ci și atracția pentru un stil de viață militarizat.

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