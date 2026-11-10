Primar de comună, ales ca la fotbal: s-a dat cu banul. Era egalitate perfectă între primii doi clasați VIDEO

Situație aproape unică în lume într-o localitate din Peru, acolo unde doi primari au obținut un număr egal de voturi la ultimele alegeri. Motiv pentru care s-a decis câștigătorul ca la alegerea terenului la meciurile de fotbal: s-a dar cu banul!
O situație neobișnuită a avut loc în Peru, unde câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar a fost stabilit printr-o aruncare cu moneda. Doi candidați au obținut exact același număr de voturi, iar autoritățile electorale au apelat la o procedură prevăzută de legislația țării. În final, norocul a fost de partea lui Rubén Quispe Capajaña, care a câștigat cursa electorală în fața contracandidatului său.
Doi candidați au obținut același număr de voturi la alegerile din Peru
Scrutinul pentru conducerea comunității Conima, o localitate din Peru, s-a încheiat cu un rezultat extrem de rar: niciunul dintre cei doi candidați principali nu a reușit să obțină mai multe voturi decât adversarul său.
Rubén Quispe Capajaña, reprezentant al partidului „Somos Perú”, și Salomino Mamani Quispe, candidatul formațiunii „País Para Todos”, au primit fiecare câte 671 de voturi. Ambii au obținut 27,7% din totalul voturilor valabil exprimate.
Pentru că rezultatul a rămas neschimbat inclusiv după renumărarea buletinelor, autoritățile electorale au fost nevoite să recurgă la o metodă mai puțin obișnuită pentru desemnarea câștigătorului.
Potrivit legislației electorale peruane, atunci când doi candidați înregistrează un număr identic de voturi, departajarea se poate face prin tragere la sorți.
Aruncarea cu banul a stabilit cine va fi noul primar
Procedura a fost organizată public de reprezentanții Juriului Electoral Special (JEE) din Huancané. Un oficial electoral a aruncat o monedă de un sol, moneda națională a statului Peru, iar rezultatul a decis soarta alegerilor.
Câștigătorul a fost Rubén Quispe Capajaña, candidatul partidului „Somos Perú”, care a obținut astfel funcția de primar fără să aibă un avantaj electoral în fața rivalului său.
După desemnarea câștigătorului, acesta le-a mulțumit susținătorilor și a vorbit despre rezultatul neașteptat al scrutinului.
„Mi-am dorit mereu să câștig, iar Dumnezeu a decis acest lucru”, a declarat Rubén Quispe Capajaña în fața jurnaliștilor, potrivit AFP.
De cealaltă parte, Salomino Mamani Quispe nu a fost mulțumit de modalitatea prin care a fost stabilit rezultatul final. Acesta a recunoscut că procedura este legală, dar a cerut modificarea regulilor electorale, astfel încât o egalitate perfectă să ducă la organizarea unui al doilea tur de scrutin.
Nu este prima dată când alegerile din Peru sunt decise prin tragere la sorți
Deși situația pare desprinsă dintr-un scenariu neobișnuit, legislația din Peru prevede această modalitate de departajare în cazul în care doi candidați obțin același număr de voturi.
Mai mult, procedura nu este o premieră în istoria alegerilor locale din această țară. Autoritățile electorale peruane au mai apelat la metode similare în scrutinurile din 2010, 2014 și 2022.
Astfel, aruncarea monedei nu a fost o decizie improvizată, ci aplicarea unei reguli electorale menite să rezolve situațiile în care numărarea voturilor nu poate desemna un câștigător.
Conima, localitatea din Peru unde primarul a fost ales la noroc
Conima este o comunitate situată în sud-estul statului Peru, în apropierea lacului Titicaca. Localitatea are aproximativ 3.500 de locuitori și se află la o altitudine de circa 3.860 de metri.
Scrutinul din această comunitate a atras atenția prin modalitatea neobișnuită de stabilire a rezultatului. După ce doi candidați au primit exact același număr de voturi, funcția de primar a fost decisă de o simplă monedă aruncată în aer.