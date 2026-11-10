Primar de comună, ales ca la fotbal: s-a dat cu banul. Era egalitate perfectă între primii doi clasați VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 nov. 2026, 10:39

Situație aproape unică în lume într-o localitate din Peru, acolo unde doi primari au obținut un număr egal de voturi la ultimele alegeri. Motiv pentru care s-a decis câștigătorul ca la alegerea terenului la meciurile de fotbal: s-a dar cu banul!

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