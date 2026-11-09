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Politica· 1 min citire

UE alocă 60 de milioane de euro pentru securitatea Mării Negre. Anunțul Ursulei von der Leyen: ”Suntem alături de voi”

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat9 nov. 2026, 17:44
Actualizat9 nov. 2026, 17:52

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că România reprezintă un pilon esențial al securității europene și un partener vital pentru statele membre UE și NATO, subliniind că Europa este pe deplin solidară cu țara noastră în contextul deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre. Șefa Comisiei Europene a anunțat totodată noi măsuri de sprijin pentru România, inclusiv finanțări de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare și 50 de milioane de euro pentru accelerarea înființării hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră.

Ursula von der Leyen, mesaj pentru România după atacurile cu drone din Marea Neagră: ”Suntem alături de voi”

Vă mulțumesc în numele Uniunii noastre pentru sprijiniți menținerea securității flancului estic. România se află în prima linie a securității europene și ajutați la protejarea aerului, granițelor și a Mării Negre și sunteți un partener vital pentru statele membre UE și NATO. Am văzut acest angajament prima dată anul trecut când am vizitat portul militar din Constanța și de atunci, din păcate, provocările de securitate cu care ne confruntăm nu au făcut decât să crească, spațiul aerian deasupra Mării Negre s-a întunecat, mai ales în ultimele săptămâni, cu atacuri cu drone care au vizat nave comerciale în afara coastelor și marinari nevinovați care și-au pierdut viețile, iar alții pierduți pe mare. Gândurile mele sunt alături de familiile lor și persoanele dragi și aș dori să exprim solidaritatea deplină a Europei cu România. Suntem alături de voi. Deci vă puteți baza pe un răspuns european puternic și unit

a spus Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă, la Palatul Cotroceni.

Ursula von der Leyen: ”Libertatea navigației în Marea Neagră trebuie să fie menținută și restaurată”

Șefa Comisiei Europene a subliniat importanța libertății navigației în Marea Neagră și a reiterat apelul la un armistițiu în regiune.

Libertatea navigației în Marea Neagră trebuie să fie menținută și restaurată. Este o rută comercială vitală pentru economia europeană și pentru securitatea globală alimentară, pentru că menține fluxul către milioane de oameni care depind de aceste fluxuri, majoritatea în Africa. Nimeni nu-și dorește pacea mai mult decât poporul ucrainean. Îi sprijinim în aceste demersuri și reiterăm în mod egal apelul la un armistițiu în Marea Neagră. În acest context îmi exprim sprijinul pentru discuțiile de pace care au loc în Abu Dhabi mâine, cu prezență europeană

a transmis aceasta.

Ursula von der Leyen: ”Vom consolida securitatea în spațiul informațional”

De asemenea, von der Leyen a subliniat importanța consolidării supravegherii Mării Negre și a combaterii dezinformării, prin intermediul Centrului European pentru Reziliență Democratică.

În al doilea rând, aș dori să mă refer la consolidarea supravegherii în Marea Neagră, care include imagini satelitare asigurate de Copernicus și este sprijinul imediat pe care Europa îl poate oferi pentru regiune imediat. De asemenea, ne vom consolida securitatea în spațiul informațional. Actori ostili fac o armă din spațiul informațional, iar incidentele cu drone sunt de cele mai multe ori dublate de manipularea informației externe și interferență. Acestea vizează neobosit cetățenii noștri și democrațiile, semănând spaimă, incertitudine și nu este doar o provocare în materie de comunicare, ci un risc de securitate. Știm cum se întâmplă lucrurile, am văzut potențialul devastator chiar aici în România și ați deschis calea către a răspunde și vă mulțumesc pentru acest lucru. Este o provocare europeană colectivă care implică un răspuns european colectiv. De aceea am lansat Centrul European pentru Reziliență Democratică la începutul anului, care reunește cea mai bună expertiză disponibilă în Europa și sprijină statele membre, cum ar fi România, pentru a identifica mai bine astfel de campanii și a răspunde în mod eficient

a completat președinta CE.
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