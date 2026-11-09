UE alocă 60 de milioane de euro pentru securitatea Mării Negre. Anunțul Ursulei von der Leyen: ”Suntem alături de voi”

Publicat 9 nov. 2026, 17:44 Actualizat 9 nov. 2026, 17:52

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că România reprezintă un pilon esențial al securității europene și un partener vital pentru statele membre UE și NATO, subliniind că Europa este pe deplin solidară cu țara noastră în contextul deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre. Șefa Comisiei Europene a anunțat totodată noi măsuri de sprijin pentru România, inclusiv finanțări de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare și 50 de milioane de euro pentru accelerarea înființării hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră.

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