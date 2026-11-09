Premierul Luca Niculescu, convorbire telefonică cu premierul Greciei: ”Schimburile comerciale au ajuns la 3,6 miliarde de euro”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 nov. 2026, 16:39

Premierul României, Luca Niculescu, a avut luni o convorbire telefonică cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, în cadrul căreia a subliniat că relațiile economice dintre cele două țări sunt în continuă dezvoltare, schimburile comerciale bilaterale ajungând la 3,6 miliarde de euro în 2025. Cei doi oficiali au abordat și posibilitatea consolidării cooperării dintre ministerele de finanțe și autoritățile fiscale, prin schimburi de experiență și bune practici, în special în ceea ce privește consolidarea bugetară și administrarea fiscală.

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