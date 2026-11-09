Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Premierul Luca Niculescu, convorbire telefonică cu premierul Greciei: ”Schimburile comerciale au ajuns la 3,6 miliarde de euro”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 nov. 2026, 16:39

Premierul României, Luca Niculescu, a avut luni o convorbire telefonică cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, în cadrul căreia a subliniat că relațiile economice dintre cele două țări sunt în continuă dezvoltare, schimburile comerciale bilaterale ajungând la 3,6 miliarde de euro în 2025. Cei doi oficiali au abordat și posibilitatea consolidării cooperării dintre ministerele de finanțe și autoritățile fiscale, prin schimburi de experiență și bune practici, în special în ceea ce privește consolidarea bugetară și administrarea fiscală.

Luca Niculescu: ”Grecia este un partener-cheie pentru România”

Am avut o convorbire telefonică aplicată cu Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, privind consolidarea cooperării noastre pentru promovarea proiectelor bilaterale şi regionale, cu accent pe conectivitate în domeniile energiei şi transporturilor. Grecia este un partener-cheie pentru România, atât în plan bilateral, cât şi la nivelul Europei de Sud-Est. Ţările noastre se bucură de relaţii bilaterale excelente şi menţin o coordonare strânsă în cadrul UE şi NATO

a scris Luca Niculescu, pe Facebook.

Cei doi premieri au discutat despre consolidarea cooperării fiscale dintre Grecia și România

Șeful Executivului a subliniat că relațiile economice dintre România și Grecia sunt în continuă dezvoltare, schimburile comerciale bilaterale ajungând la 3,6 miliarde de euro în 2025. Totodată, acesta a evidențiat rolul important al investitorilor greci în economia României, în special în sectoarele energiei, energiei regenerabile, comerțului cu amănuntul, agroalimentar, transporturilor și infrastructurii feroviare.

Am discutat, totodată, despre consolidarea cooperării dintre ministerele noastre de finanţe şi autorităţile fiscale, în vederea schimbului de expertiză şi de bune practici, în special în domeniile consolidării fiscale şi administrării fiscale. Experienţa Greciei în aceste domenii este deosebit de valoroasă pentru România

a mai spus Luca Niculescu.

Totodată, premierul Luca Niculescu i-a mulțumit omologului grec, Kyriakos Mitsotakis, pentru ”sprijinul acordat de Grecia aderării României la OCDE".

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe