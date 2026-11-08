Anca Alexandrescu, atac la adresa lui Ilie Bolojan și Ludovic Orban: „Ăsta este polul modernizării?”

Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea PLUS, a lansat duminică seara, 8 noiembrie 2026, o serie de critici la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, și a fostului premier Ludovic Orban, în contextul discuțiilor despre formarea unui așa-numit „pol al modernizării”. În intervenția sa din debutul emisiunii pe care o moderează, jurnalista a făcut referire și la Nicușor Dan, George Simion, de la anularea alegerilor din 2024 și protestul anunțat pentru 14 noiembrie.
Jurnalista a amintit de perioada pandemiei, de restricțiile impuse populației și de controversa provocată de imaginile în care Ludovic Orban apărea fumând și consumând alcool în biroul său de la Palatul Victoria, alături de mai mulți membri ai Executivului.
Anca Alexandrescu l-a criticat pe Orban și pentru trecutul său politic, amintind de sloganul „Cine nu sare ia condamnare!” și de declarațiile acestuia din perioada în care îl susținea pe Klaus Iohannis. Totodată, jurnalista a susținut și că Ludovic Orban nu ar avea experiență profesională relevantă, afirmând că acesta ar fi fost angajat la avocatul Doru Trăilă, pe care l-a asociat cu dosarele privind presupusa implicare a generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.
Alexandrescu a mai afirmat că se așteaptă ca proiectul politic nou-anunțat să atragă și USR de partea sa și a remarcat că inițiativa a fost aprobată în unanimitate în ședința Biroului Politic Național a liberalilor de duminică seara.
Anca Alexandrescu pune sub semnul întrebării demersurile lui Nicușor Dan privind formarea opiniilor alegătorilor
În intervenția sa, moderatoarea emisiunii de la Realitatea PLUS a comentat și participarea președintelui Nicușor Dan vineri, 6 noiembrie, la o reuniune dedicată curților constituționale, unde acesta a abordat tema modului în care cetățenii își formează opiniile.
Ea a făcut referire la faptul că președintele nu a prezentat până în acel moment un raport privind anularea alegerilor din 2024 și a susținut că declarațiile acestuia trebuie privite în contextul evoluțiilor politice din România și Europa. Jurnalista a criticat ideea potrivit căreia nu ar mai fi suficientă verificarea modului în care sunt numărate voturile, ci ar trebui urmărit și modul în care alegătorii își formează opiniile.
Aceasta a susținut că eventualele reguli privind campaniile electorale trebuie aplicate tuturor formațiunilor politice și a făcut referire la campania „Echilibru și verticalitate”, despre care a afirmat că ar fi fost realizată de firma Kensington Communication pentru PNL și asociată ulterior cu Călin Georgescu.
De asemenea, ea a acuzat PSD că ar fi contribuit la direcționarea unor voturi către George Simion, pentru ca acesta să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale împotriva lui Marcel Ciolacu. În acest context, Alexandrescu a pus în discuție faptul că persoane pe care le consideră implicate în respectivele strategii electorale nu ar fi fost trase la răspundere, în timp ce Călin Georgescu se află în centrul unor proceduri judiciare.
Un alt subiect abordat de jurnalistă în debutul ediției de duminică seara a "Culiselor Statului Paralel" a fost relația dintre liderul AUR, George Simion, și Călin Georgescu. În acest context, Anca Alexandrescu a criticat discursul lui George Simion privind organizarea de alegeri anticipate și suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care l-a catalogat drept un „joc de glezne”.
Protestul din 14 noiembrie și vizita Ursulei von der Leyen la București
Anca Alexandrescu a abordat și protestul anunțat pentru data de 14 noiembrie, afirmând că există informații potrivit cărora Primăria nu ar urma să autorizeze manifestația. Jurnalista a respins, astfel, ideea că ea ar fi responsabilă pentru această situație, după ce ar fi fost acuzată că i-ar fi dat primarului Ciprian Ciucu ideea de a nu autoriza protestul.
Totodată, aceasta a comentat vizita la București a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, punând sub semnul întrebării momentul ales pentru această deplasare.
Ea a susținut că, în contextul evoluțiilor politice din Europa, actualele forțe aflate la putere încearcă să-și păstreze pozițiile și să limiteze ascensiunea partidelor suveraniste.
Anca Alexandrescu avertizează asupra escaladării discursului extremist și a amenințărilor
Un alt subiect important din cadrul editorialului jurnalistei a vizat escaladarea discursului extremist și a amenințărilor la adresa persoanelor publice. Astfel, referindu-se la tragedia petrecută sâmbătă, 7 noiembrie, la Cracovia, jurnalista a afirmat că este tot mai îngrijorată de manifestările extremiste și de efectele pe care le pot avea instigările la ură și violență.
O posibilă platformă politică pentru 2030? Ce spune jurnalista
În finalul intervenției sale, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a susținut că Ilie Bolojan ar încerca să-și construiască o platformă politică pentru anul 2030.
De asemenea, Anca Alexandrescu a făcut referire și la Laura Codruța Kovesi, care și-a încheiat mandatul la Bruxelles, și despre care a spus că ar putea fi luată în considerare pentru un viitor rol în politica românească.
Mai mult, ea a criticat și actuala opoziție, făcând referire la George Simion, despre care a spus că nu răspunde așteptărilor unei părți a alegătorilor care și-au pus speranțele în el.