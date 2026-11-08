Cum încearcă Ilie Bolojan să scape în scandalul SUV-urilor luate în leasing la Guvern cu 2,5 milioane de lei?

Ilie Bolojan încearcă să justifice contractul controversat pentru mașinile luate în leasing de Guvern pe vremea când era premier. După dezvăluirile privind afacerea de aproximativ 2,5 milioane de lei, încheiată în plină austeritate, fostul șef al Executivului susține că, de fapt, a făcut economii la buget. Este vorba despre un contract atribuit, în plină austeritate, unor firme cu legături în PNL și Forța Dreptei. Firme care au un singur angajat. Realitatea PLUS a cerut și un punct de vedere atât de la fostul premier Ilie Bolojan, cât și de la Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei. Administratorul companiilor de la care au fost luate mașinile, Păstorel Iulian Macoveiciuc, nu a putut fi contactat.
În timpul mandatului său, achizițiile de mașini în instituțiile publice au fost interzise chiar de Ilie Bolojan. Însă guvernul demis ar fi apelat la o șmecherie legală pentru a cumpăra în leasing operațional, pe o perioadă de trei ani, 17 mașini Dacia SUV. Valoarea contractului se ridică la peste 2,5 milioane de lei.
Într-o emisiune online, fostul șef al guvernului a argumentat, din nou, că prin această soluție aleasă a făcut economie.
Declarația este la minutul 53:50
Și Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei lui Ilie Bolojan, a afirmat că decizia privind acordarea unui contract de leasing a fost perfect legală.
Tot ce am făcut a fost să respectăm legea. Astăzi legea este foarte clară și permite închirierea autoutilitarelor. Mașinile pe care le-am închiriat sunt mașini care sunt încadrate în categoria de autoutilitare. Nu am făcut altceva decât să respectăm legea.
Declarația este la minutul 6:37
Guvernul condus de Ilie Bolojan a încercat și la începutul anului 2026 să apeleze la acest procedeu, însă atunci achiziția a fost anulată. Inițial, contractul trebuia să se întindă doar pe trei luni.
Mihai Jurcă, mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan și cel care a condus Cancelaria fostului premier, a fost cel care a încheiat un acord-cadru cu cele două firme controversate din Suceava la sfârșitul lunii septembrie. Însă, până în acest moment, nu a fost semnat și un contract. Acesta a declarat ulterior că această decizie a redus cheltuielile Guvernului în ceea ce privește transportul.
Față de momentul de acum 100 de zile, ne-am redus cheltuiala de închiriere a mașinilor de 10 ori. Am pornit în iunie de la un cost lunar de 850 de mii de lei, astăzi suntem la un cost de 84 de mii de lei, nemaiavând și șoferi.
Important de precizat este și faptul că cele două companii au fost singurele care au venit cu oferte în cadrul licitației.
Însă controversele nu se opresc aici, potrivit Realitatea Plus. Ambele companii sunt administrate de Păstorel Iulian Macoveiciuc. Vorbim despre fiul fostului vicepreședinte al filialei PNL Suceava. Acesta a preluat firma chiar de la tatăl său. În 2019, liberalii au finanțat partidul PLUS, al lui Dacian Cioloș, cu peste 70 de mii de lei. În 2024, Iulian Macoveiciuc a candidat pe listele Forța Dreptei Suceava la alegerile parlamentare, însă fără succes.
LEASEIN SRL, firma care conduce asocierea, figurează cu un singur angajat. Cea de-a doua firmă este controlată de o societate aflată în insolvență.
Între timp, Mihai Jurca a oferit un răspuns în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Fostul șef al Cancelariei lui Ilie Bolojan a declarat: