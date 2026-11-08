Cum încearcă Ilie Bolojan să scape în scandalul SUV-urilor luate în leasing la Guvern cu 2,5 milioane de lei?

Publicat 8 nov. 2026, 14:04 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Ilie Bolojan încearcă să justifice contractul controversat pentru mașinile luate în leasing de Guvern pe vremea când era premier. După dezvăluirile privind afacerea de aproximativ 2,5 milioane de lei, încheiată în plină austeritate, fostul șef al Executivului susține că, de fapt, a făcut economii la buget. Este vorba despre un contract atribuit, în plină austeritate, unor firme cu legături în PNL și Forța Dreptei. Firme care au un singur angajat. Realitatea PLUS a cerut și un punct de vedere atât de la fostul premier Ilie Bolojan, cât și de la Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei. Administratorul companiilor de la care au fost luate mașinile, Păstorel Iulian Macoveiciuc, nu a putut fi contactat.

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