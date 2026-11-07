Alin Tișe: PNL trebuie să-și recupereze identitatea de dreapta. Este firesc să existe o competiție internă

Publicat 7 nov. 2026, 21:42 Actualizat 7 nov. 2026, 21:47

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, critică actuala conducere a Partidului Național Liberal (PNL) și susține că formațiunea trebuie să revină la valorile sale de dreapta liberal-conservatoare. Într-o intervenție exclusivă făcută sâmbătă seara, 7 noiembrie, în emisiunea „Tunurile pe politicieni”, de la Realitatea PLUS, Tișe a vorbit despre viitorul politic al PNL, organizarea congresului partidului, competiția internă și relația cu actualul lider al formațiunii, Ilie Bolojan.

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