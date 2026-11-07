Alin Tișe: PNL trebuie să-și recupereze identitatea de dreapta. Este firesc să existe o competiție internă

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, critică actuala conducere a Partidului Național Liberal (PNL) și susține că formațiunea trebuie să revină la valorile sale de dreapta liberal-conservatoare. Într-o intervenție exclusivă făcută sâmbătă seara, 7 noiembrie, în emisiunea „Tunurile pe politicieni”, de la Realitatea PLUS, Tișe a vorbit despre viitorul politic al PNL, organizarea congresului partidului, competiția internă și relația cu actualul lider al formațiunii, Ilie Bolojan.
Alin Tișe consideră că nu este necesară organizarea unui congres extraordinar, în condițiile în care există deja o procedură statutară pentru alegerea viitoarei conduceri a partidului. Tișe a avertizat că actualii lideri liberali nu ar trebui să repete greșelile din trecut, după ce anumite proceduri legate de organizarea congresului au fost anulate de instanță din cauza nerespectării regulamentelor interne.
Potrivit lui Tișe, congresul ar urma să aibă loc în primăvara lui 2027, în lunile martie, aprilie sau iunie, atunci când liberalii din întreaga țară vor trebui să decidă prin vot direcția și viitorul formațiunii.
Alin Tișe acuză o încercare de apropiere a PNL de USR
Unul dintre principalele reproșuri formulate de președintele Consiliului Județean Cluj vizează direcția ideologică a partidului. Mai exact, Tișe susține că în interiorul PNL există o tendință de „userizare” a formațiunii și de orientare către stânga progresistă.
În acest context, el a anunțat că propune o alternativă politică bazată pe păstrarea identității liberal-conservatoare a PNL.
Alin Tișe a afirmat că tot mai mulți colegi din partid îl contactează pentru a-și manifesta susținerea, precizând că, pe lângă cei 50 de primari anunțați deja, există și alți aleși locali care ar urma să își declare public sprijinul în perioada următoare.
Critici la adresa lui Bolojan: „Să îți fie frică să îți exprimi public opinia este ceva de nedescris”
Întrebat dacă Ilie Bolojan beneficiază de un avantaj în competiția internă prin faptul că a început deja să viziteze organizațiile județene, în timp ce el are responsabilități administrative la Consiliul Județean Cluj, Alin Tișe a recunoscut că această situație poate reprezenta un dezavantaj. Totuși, el a susținut că membrii cu vechime ai partidului înțeleg miza acestor deplasări și a criticat climatul intern din PNL, despre care afirmă că îi face pe unii liberali să se teamă să își exprime opiniile.
Tișe a acuzat, de asemenea, existența unei campanii de denigrare în mediul online, susținând că anumite conturi fictive și boți ar fi activați pentru a ataca persoanele care au opinii diferite de cele ale actualei conduceri.
Ce propune Alin Tișe
În intervenția sa telefonică, Alin Tișe a vorbit și despre rolul aleșilor locali în conducerea partidului. El consideră, astfel, că PNL trebuie să revină la organizațiile sale teritoriale, iar primarii și președinții de consilii județene - validați prin votul cetățenilor - trebuie să aibă o influență reală în deciziile politice.
„Nu este o campanie împotriva domnului Bolojan”
La finalul intervenției sale telefonice, Alin Tișe a insistat că demersul său nu reprezintă o acțiune împotriva actualului președinte al PNL, ci o alternativă la actuala direcție a partidului. Acesta a susținut că PNL nu aparține unei singure persoane, ci tuturor membrilor care contribuie la activitatea formațiunii și că viitorul conducerii trebuie stabilit printr-o competiție democratică.