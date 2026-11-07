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Politica· 1 min citire

Luis Lazarus avertizează: vaccinarea oilor ar putea afecta condițiile de export pentru brânzeturile tradiționale

Luis Lazarus (foto: Pro

Luis Lazarus (foto: Pro

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 nov. 2026, 08:45

Europarlamentarul Luis Lazarus a criticat dur, în plenul Parlamentului European, blocarea exporturilor de ovine din România. Totodată, liderul partidului Dreptate și Frăție a explicat că fermierii refuză vaccinarea animalelor, deoarece se tem că aceasta ar putea afecta producția tradițională de brânzeturi și alte produse lactate, potrivit Realitatea Plus.

În explunerea sa din Parlamentul European, europarlamentarul Luis Lazarus a cerut atenție pentru situația exporturilor românești de ovine, blocate deși, potrivit lui, nu mai există focare active. Acesta a afirmat că măsura vaccinării este „în mod clar o suprareglementare”.

Exporturile de ovine, blocate deși nu mai există focare active

Luis Lazarus a amintit că regulamentele europene prevăd măsuri imediate atunci când apare o boală și că, în România, după 2024, au fost sacrificate sute de mii de animale. Acesta a susținut că a ridicat problema de mai multe ori în fața comisarilor.

După ce s-au sacrificat animalele, eu am ridicat această problemă și aici, în comisie, dumneavoastră comisarilor v-am explicat de mai multe ori ce s-a întâmplat de fapt și astăzi nu mai avem focare active de peste ovină.

Totuși, în loc România să poată să exporte, ea fiind un actor important în piața exporturilor de ovine și caprine, în loc să exporte, îi se spune că trebuie să vaccineze. Deci asta mie mi se pare în mod clar o suprareglementare.

a declarat europarlamentarul Luis Lazarus.

Lazarus a precizat că, de regulă, o țară care a raportat eradicarea bolii nu a început să vaccineze, spunând că România face însă acest lucru.

Brânza tradițională și costurile fermierilor, în discuție

Luis Lazarus a adus în discuție și consecințele vaccinării asupra producției tradiționale, invocând reglementări ale Comisiei Europene și exemplul Greciei.

După ce se vaccinează, există niște reglementări ale Comisiei Europene care spun că nu mai putem să facem brânza noastră tradițională, cum nici Grecia nu va mai putea să facă feta în varianta cunoscută.

Deci trebuie să își reconfigureze practica de până acum. Mai rămâne de discutat ce se întâmplă cu costurile vieții fermierilor, costurile pășunilor, costurile pentru secetă.

a mai precizat Lazarus.
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