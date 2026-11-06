Cristian Ghinea o vede pe Diana Buzoianu la Cotroceni: „Are șanse să fie prima femeie președinte a României”

Declarație surprinzătoare din interiorul USR! Senatorul Cristian Ghinea susține că Diana Buzoianu ar avea șanse să devină prima femeie președinte a României. Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene se declară impresionat de aparițiile publice ale colegei sale de partid, pe care o laudă pentru temperament, atitudine și modul în care reacționează în fața nedreptăților. Ghinea consideră declarațiile acesteia absolut uluitoare și îi atribuie calitățile necesare unui viitor lider politic, conform Realitatea PLUS.
Cristian Ghinea o vede pe Diana Buzoianu la Cotroceni
Senatorul USR Cristian Ghinea a făcut o declarație neașteptată despre viitorul politic al Dianei Buzoianu. Acesta susține că fosta ministră a Mediului ar avea calitățile necesare pentru a ajunge la conducerea țării, devenind astfel prima femeie care ar ocupa funcția de președinte al României. Afirmația a fost făcută în timp ce politicianul comenta una dintre conferințele de presă susținute de colega sa de partid, despre care spune că l-a impresionat în mod deosebit.
Afirmația este cu atât mai surprinzătoare cu cât Diana Buzoianu nu și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, Cristian Ghinea vorbește despre potențialul său politic și o prezintă drept o persoană capabilă să atragă atenția publicului prin discurs și temperament. Senatorul nu s-a limitat la o simplă apreciere, ci a enumerat și trăsăturile pe care le consideră importante pentru un posibil viitor președinte.
Ghinea, laude la adresa Dianei Buzoianu: Are nervii, populismul și dracii care te apucă atunci când vezi nedreptăți
Cristian Ghinea susține că Diana Buzoianu are alura și temperamentul necesare pentru o funcție politică de asemenea anvergură. Senatorul a vorbit inclusiv despre populism, pe care l-a descris într-un sens pozitiv, dar și despre reacțiile puternice ale fostei ministre în fața situațiilor pe care le consideră nedrepte. Potrivit acestuia, tocmai aceste caracteristici ar putea contribui la ascensiunea politică a colegei sale.
Declarațiile senatorului vin într-o perioadă în care Diana Buzoianu continuă să fie prezentă în dezbaterile politice, după plecarea de la conducerea Ministerului Mediului. Recent, numele său a revenit în atenția publicului în urma controverselor legate de achiziția unui avion de aproximativ patru milioane de euro, proiect pentru monitorizarea pădurilor, anulat de actuala ministră, Natalia Intotero. Diana Buzoianu a contestat criticile, susținând că procedura fusese lansată înainte de preluarea mandatului său.
Diana Buzoianu, posibilă candidată la prezidențiale?
Deși Cristian Ghinea o consideră pe Diana Buzoianu potrivită pentru cea mai înaltă funcție în stat, declarația sa nu reprezintă anunțarea unei candidaturi oficiale. USR nu a comunicat o asemenea decizie, iar fosta ministră a Mediului nu a anunțat că intenționează să intre în cursa pentru Palatul Cotroceni.
Afirmațiile senatorului rămân, pentru moment, o apreciere personală privind potențialul politic al colegei sale. Totuși, faptul că un parlamentar USR vorbește deschis despre posibilitatea ca Diana Buzoianu să devină prima femeie președinte a României aduce în discuție un nume care nu a fost asociat oficial cu o viitoare candidatură prezidențială.