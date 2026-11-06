Cristian Ghinea o vede pe Diana Buzoianu la Cotroceni: „Are șanse să fie prima femeie președinte a României”

Publicat 6 nov. 2026, 11:17 Sursă Realitatea PLUS

Declarație surprinzătoare din interiorul USR! Senatorul Cristian Ghinea susține că Diana Buzoianu ar avea șanse să devină prima femeie președinte a României. Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene se declară impresionat de aparițiile publice ale colegei sale de partid, pe care o laudă pentru temperament, atitudine și modul în care reacționează în fața nedreptăților. Ghinea consideră declarațiile acesteia absolut uluitoare și îi atribuie calitățile necesare unui viitor lider politic, conform Realitatea PLUS.

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