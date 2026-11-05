Anca Alexandrescu demască jocurile liderilor politici: „Simion încearcă să păcălească că lucrează pentru popor!”

„Urmăresc cu această echipă să preia anumite poziții importante din statul român și mai precis șefia Serviciilor Secrete. Așa cum știți, domnul Ponta a fost în siajul cuplului Coldea, Maior, Kovesi, ani de zile. De fapt, e sistemul ăla...l-a creat pe domnul Ponta, am demonstrat lucrul acesta, s-a și văzut. Ei l-au creat, ei l-au omorât, apoi iarăși l-au resuscitat cu partidul Pro România. Acum se face din nou un alt partid cu domnul Ghiță, care domnul Ghiță a stat la masă cu ei, iar domnul Simion, așa cum s-au făcut mai multe dezvăluiri, iată, provine tot din aceeași zonă, tot un personaj creat.
Este din ce în ce mai clar că domnul Simion a fost împins în față. Acum probabil au revenit amândoi la matcă și sunt pe aceeași lungime de undă, că știți, la un moment dat te faci frate cu d*** ca să treci puntea. E o vorbă românească, nu? Cam așa funcționează lucrurile. S-au certat, s-au împăcat și iată, în acest moment au același interes.
Desigur domnul Ponta își face un partid nou împreună cu domnul Sebastian Ghiță, beneficiază de promovare puternică, ați văzut că și domnul Gigi Becali se lipește acum de domnul Georgescu și de familia Georgescu, după ce i-a făcut în fel și chip, acum au întors-o la 180 de grade. Totul este legat de putere și de bani, de influență și de dorința de a pune mâna pe Serviciile Secrete. Și în spatele domnului Simion sunt niște personaje precum Gruia Stoica, și am arătat lucrul acesta, domnii de la Camera de Comerț și Industrie, unde se află acolo și domnul Viorel Hrebenciuc și domnul Ponta, sunt într-o gașcă, sunt niște lucruri care s-au întâmplat și sunt evidente.
Nu mai pot prostii oamenii, doar cei care, din păcate, sunt disperați de ceea ce trăiesc de 36 de ani, faptul că nivelul de trai și viața lor a devenit din ce în ce mai grea îi face pe oameni foarte ușor manipulabili.
Sunt convinsă că pe măsură ce va trece timpul, oamenii se vor convinge în număr... Număr cât mai mare și aici nu este vorba despre partidul AUR, ci este vorba despre modul în care face politică George Simion, cu nimic diferit de Victor Ponta.
Sunt unu la unu, personaje identice. Și să mai adaug un lucru: este din ce în ce mai clar, aseară șidomnul Andrușceac a făcut această dezvăluire, și domnul Simion provine din aceeași gașcă civică, creată de Soros, au fost împreună la început, există fotografii cu Nicușor Dan, cu Alina Mungiu-Pippidi, toți au pornit din același loc.
Și apoi s-au dus unii de-o parte, alții de cealaltă și acum s-a sunat adunarea.
Aici este o altă ipocrizie pentru că domnul Dan Tănasă, de la AUR, un personaj extrem de apropiat de George Simion, pe care George Simion l-a și apărat, este astăzi trimis în judecată tocmai pentru instigare la violență și la ură împotriva unui imigrant în România. Știți foarte clar acest scandal.
Din păcate, domnul Simion nici măcar nu s-a documentat în legătură cu declarația lui Alice Weidel. În această seară, la Culisele Statului Paralel, Alin Stanciu va face lumină în acest caz, o să vedeți la ce s-a referit Alice Weidel. Sunt, de altfel, acei cetățeni români care îi pun în pericol pe cetățenii români cinstiți plecați la muncă...care-și plătesc taxele și impozitele, care s-au integrat foarte bine.”