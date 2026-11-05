Guvernul pregătește noi măsuri pentru energie. Luca Niculescu cere un raport de la ministrul de resort

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 12:42

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 5 noiembrie, că Guvernul pregătește un nou pachet de măsuri pentru sectorul energetic. Șeful Executivului i-a cerut ministrului Energiei să întocmească un raport care să arate cum pot fi valorificate mai bine resursele și capacitățile energetice ale României. Documentul va fi analizat împreună cu reprezentanții celorlalte ministere implicate, pentru stabilirea măsurilor care ar putea sprijini economia și investițiile. Anunțul a fost făcut la începutul ședinței de Guvern de joi.

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