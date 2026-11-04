Ministrul Apărării, discuții decisive cu subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare. Ce priorități i-a prezentat Radu Oprea oficialului american

Publicat 4 nov. 2026, 21:20 Sursă Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Oprea, s-a întâlnit cu oficialul american Elbridge Colby pentru discuții despre amenințările din regiune, prezența militară a SUA în România și consolidarea apărării pe Flancul Estic.

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