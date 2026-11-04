Ministrul Apărării, discuții decisive cu subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare. Ce priorități i-a prezentat Radu Oprea oficialului american
Ministrul Apărării, Radu Oprea
Ministrul Apărării, Radu Oprea, s-a întâlnit cu oficialul american Elbridge Colby pentru discuții despre amenințările din regiune, prezența militară a SUA în România și consolidarea apărării pe Flancul Estic.
România și Statele Unite au purtat noi discuții privind securitatea Mării Negre și consolidarea apărării pe Flancul Estic al NATO. Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, s-a întâlnit miercuri cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare din cadrul Departamentului de Război al SUA. Pe agenda celor doi oficiali s-au aflat evoluțiile de securitate din regiune, menținerea prezenței militare americane în România și dezvoltarea capacităților necesare pentru descurajarea unor eventuale amenințări.
Radu Oprea și oficialul american, discuții despre amenințările din regiunea Mării Negre
Întâlnirea a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naționale, iar discuțiile au vizat aprofundarea cooperării dintre România și Statele Unite în cadrul Parteneriatului Strategic, precum și accelerarea implementării conceptului NATO 3.0, potrivit unui comunicat transmis de MApN.
Cei doi oficiali au analizat situația de securitate din regiunea Mării Negre și modalitățile prin care aliații de pe Flancul Estic își pot consolida capacitatea de descurajare și apărare. Un punct important al discuțiilor l-a reprezentat dezvoltarea mijloacelor prin care un potențial agresor să fie împiedicat să își atingă obiectivele, în condițiile în care efectele războiului din Ucraina se extind la nivel regional.
România vrea să mențină prezența militară americană pe teritoriul său
Radu Oprea a evidențiat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și a prezentat măsurile prin care România urmărește să își dezvolte capabilitățile de apărare. Ministrul a subliniat că țara noastră depune eforturi pentru menținerea unei posturi solide de descurajare pe Flancul Estic și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul NATO, inclusiv în contextul implementării conceptului NATO 3.0.
Un subiect important abordat în cadrul întrevederii a fost viitorul prezenței militare americane în România. Ministrul Apărării a reafirmat interesul țării noastre pentru menținerea trupelor SUA pe teritoriul național, în funcție de necesitățile operaționale ale Washingtonului și ale Alianței Nord-Atlantice.
„Oficialul român a reafirmat interesul pentru menținerea unei prezențe militare americane pe teritoriul național, în concordanță cu necesitățile operaționale ale Statelor Unite și ale NATO. În acest sens, a evidențiat avantajele strategice și operaționale pe care România le oferă pentru realizarea obiectivelor comune de securitate în regiunea Mării Negre și consolidarea apărării aliate în sud-estul Europei”, se precizează în comunicat.
Modernizarea Armatei României și dezvoltarea infrastructurii militare
În cadrul discuțiilor cu reprezentantul Departamentului de Război al SUA, Radu Oprea a prezentat și proiectele prin care România urmărește să își modernizeze armata și să îmbunătățească infrastructura militară.
Demersurile vizează inclusiv crearea unor condiții mai bune pentru găzduirea și sprijinirea forțelor americane dislocate în țara noastră. Potrivit MApN, aceste investiții reflectă angajamentul României de a prelua o responsabilitate mai mare în ceea ce privește apărarea convențională a Europei.
Apărarea aeriană și combaterea dronelor, priorități pentru România
În contextul amenințărilor din regiunea Mării Negre, ministrul Apărării a atras atenția asupra necesității consolidării unor capacități militare esențiale. Printre prioritățile prezentate în cadrul întâlnirii se numără apărarea aeriană și antirachetă, combaterea sistemelor de aeronave fără pilot și protejarea infrastructurii critice.
Radu Oprea a exprimat, totodată, interesul României pentru extinderea colaborării cu Statele Unite în industria de apărare. Cooperarea ar putea include proiecte comune de producție, mentenanță și sprijin logistic.
Potrivit comunicatului MApN, astfel de proiecte ar contribui atât la menținerea capacității operaționale a unor capabilități critice, cât și la întărirea bazei industriale de apărare a României și a Europei.
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