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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu, mesaj tranșant către lidera AfD: ”Românii merită același respect ca germanii”
FOTO: Profimedia
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut miercuri lui Alice Weidel, lidera AfD și candidată la funcția de cancelar al Germaniei, să își retragă afirmațiile potrivit cărora imigranții români ar abuza de sistemul social german și să își ceară scuze comunității românești. Oficialul a menționat contribuția celor peste 500.000 de români care muncesc legal în Germania și a criticat generalizarea acuzațiilor pe criterii de origine.
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