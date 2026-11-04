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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu, mesaj tranșant către lidera AfD: ”Românii merită același respect ca germanii”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 15:03

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut miercuri lui Alice Weidel, lidera AfD și candidată la funcția de cancelar al Germaniei, să își retragă afirmațiile potrivit cărora imigranții români ar abuza de sistemul social german și să își ceară scuze comunității românești. Oficialul a menționat contribuția celor peste 500.000 de români care muncesc legal în Germania și a criticat generalizarea acuzațiilor pe criterii de origine.

Sorin Grindeanu: ”Vă cer public să vă retrageți afirmația și să vă cereți scuze comunității românești”

Vă cer public să vă retrageți afirmația conform căreia „imigranții din România jefuiesc” sistemul social al Germaniei și să vă cereți scuze comunității românești din Germania. Peste 500.000 de români lucrează legal în Germania și contribuie la asigurările sociale ca orice cetățean german. Aceasta înseamnă trei din patru români apți de muncă, o rată la fel de mare ca cea a germanilor. Peste 4.000 dintre ei sunt medici care tratează pacienți germani cu dăruire

a scris Sorin Grindeanu, pe X.

Liderul social-democrat a subliniat că discriminarea pe criterii de origine contravine valorilor europene și încurajează xenofobia.

Vina colectivă pe origine contravine valorilor pe care a fost construită UE. Am sperat că va rămâne îngropată sub ruinele celui de-al Doilea Război Mondial. Voi o aduceți înapoi. UE a făcut din nou din Germania un partener egal și i-a deschis piața unică. Aceasta este moștenirea lui Adenauer. Prețuiți-o, nu o subminați cu xenofobie

a mai spus oficialul.

Sorin Grindeanu: ”Românii merită același respect pe care îl primesc germanii în întreaga Europă”

Totodată, Sorin Grindeanu a subliniat că românii merită același respect ca germanii și a promis că va apăra drepturile tuturor cetățenilor europeni.

Românii merită același respect pe care îl primesc germanii în întreaga Europă. Spre deosebire de dumneavoastră, eu voi apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în UE, așa cum îmi apăr astăzi concetățenii români. Germanii care lucrează alături de români în fiecare zi știu că mesajul dumneavoastră nu îi reprezintă

a conchis președintele PSD.
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