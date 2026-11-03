Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Rareș Bogdan, atac frontal la șefa AfD după declarațiile jignitoare: „Românii muncesc, nu cerșesc în Germania!”

Europarlamentarul Rareș Bogdan

Europarlamentarul Rareș Bogdan

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat3 nov. 2026, 22:21
Actualizat3 nov. 2026, 22:24

Scandal uriaș după declarațiile controversate ale liderei AfD, Alice Weidel, la adresa imigranților români din Germania. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a reacționat dur, acuzând-o de ipocrizie și susținând că cei 1,4 milioane de români stabiliți în Germania contribuie decisiv la economia germană prin muncă, taxe și investiții.

Românii nu cerșesc în Germania, Alice Weidel, ca tine, care implori după voturi mințindu-i pe alegători! Sunt 1,4 milioane de români în Germania care muncesc legal, plătesc taxe, contribuie la PIB și nu stau pe ajutoare sociale, ca mulți alții. Să fie clar!

a transmis Rareș Bogdan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Eurodeputatul a subliniat că românii sunt integrați în societatea germană și contribuie semnificativ la economia țării.

Sunt integrați, muncesc de dimineața până seara, plătesc chirii, își cumpără case, ferme, deschid afaceri și oferă locuri de muncă. Achită taxe pe proprietăți în Germania, nu în Elveția.

a mai precizat Bogdan.

Rareș Bogdan a respins și asocierea românilor cu migrația ilegală, amintind că aceștia sunt cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de liberă circulație și muncă.

Românii nu sunt solicitanți de azil veniți clandestin, ci cetățeni europeni cu drept de liberă circulație și de muncă.

Mii de medici, asistente, IT-iști, ingineri și sute de mii de muncitori în construcții, logistică, agricultură și îngrijire la domiciliu mențin pe linia de plutire sectoare întregi din Germania.

a mai scris europarlamentarul.

Politicianul român a mers și mai departe, susținând că economia germană ar resimți puternic o eventuală plecare a muncitorilor români.

Dacă acești români ar părăsi Germania mâine, recoltele ar putrezi pe câmp, zeci de mii de bătrâni ar rămâne fără îngrijire, spitalele ar rămâne fără cadre medicale, iar șantierele s-ar opri”, a spus Rareș Bogdan.

a declarat Bogdan.

În final, europarlamentarul a catalogat drept nedrepte etichetele puse asupra comunității românești și a acuzat-o pe Alice Weidel că ignoră contribuția reală a românilor la prosperitatea Germaniei.

liderei AfD Alice Weide

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe