Rareș Bogdan, atac frontal la șefa AfD după declarațiile jignitoare: „Românii muncesc, nu cerșesc în Germania!”

Publicat 3 nov. 2026, 22:21 Actualizat 3 nov. 2026, 22:24

Scandal uriaș după declarațiile controversate ale liderei AfD, Alice Weidel, la adresa imigranților români din Germania. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a reacționat dur, acuzând-o de ipocrizie și susținând că cei 1,4 milioane de români stabiliți în Germania contribuie decisiv la economia germană prin muncă, taxe și investiții.

Distribuie articolul