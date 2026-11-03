Deputatul Cosmin Corendea (AUR) a depus un proiect de lege pentru înființarea Școlii Naționale de Diplomație

Deputatul AUR Cosmin Corendea a depus un proiect de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Diplomație, o instituție care ar urma să pregătească specialiști în diplomație, relații internaționale și politică externă. Inițiativa legislativă vizează dezvoltarea unui sistem de formare profesională și academică adaptat provocărilor actuale din plan internațional.
Potrivit inițiatorului, noua instituție ar urma să ofere un cadru specializat pentru pregătirea viitorilor diplomați, dar și pentru perfecționarea celor care activează deja în domeniul relațiilor internaționale și al politicii externe.
Proiectul urmărește reunirea pregătirii profesionale, a formării academice și a cercetării într-o structură dedicată domeniului diplomatic. Inițiativa vine într-un context internațional marcat de schimbări geopolitice, competiție economică și provocări de securitate, în care România are nevoie de specialiști capabili să promoveze și să apere interesele naționale.
Ce va studia viitoarea generație de diplomați
Profesorul doctor Cosmin Corendea susține că Școala Națională de Diplomație se va diferenția de facultățile de relații internaționale existente prin accentul pus pe pregătirea practică și de specialitate necesară exercitării activității diplomatice.
Printre disciplinele vizate se numără dreptul diplomatic, dreptul consular și protocolul diplomatic, domenii considerate esențiale pentru pregătirea celor care își doresc o carieră în serviciul diplomatic.
Instituția ar urma să se adreseze atât absolvenților de facultate interesați de o carieră în diplomație, politică externă sau relații internaționale, cât și profesioniștilor care doresc să își aprofundeze cunoștințele și să își dezvolte competențele.
Planul prezentat de inițiator include programe de masterat și doctorat, dar și cursuri de specializare și perfecționare profesională pentru persoanele cu experiență în domeniu.
Cosmin Corendea invocă tradiția diplomatică a României
În susținerea proiectului legislativ, deputatul AUR a amintit tradiția României în pregătirea diplomaților și rolul pe care specialiștii români l-au avut în politica externă în deceniile trecute.
O instituție diferită de facultățile de relații internaționale
Inițiatorul proiectului subliniază că Școala Națională de Diplomație nu ar urma să înlocuiască facultățile de relații internaționale din universitățile românești, ci să completeze oferta educațională printr-o pregătire orientată în mod direct către activitatea diplomatică.
Astfel, instituția ar urma să includă și un segment dedicat relațiilor internaționale, însă cu accent pe competențele profesionale specifice diplomației.
Proiectul de lege urmează să parcurgă procedura parlamentară de dezbatere și adoptare.