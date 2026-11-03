Deputatul Cosmin Corendea (AUR) a depus un proiect de lege pentru înființarea Școlii Naționale de Diplomație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 nov. 2026, 13:24

Deputatul AUR Cosmin Corendea a depus un proiect de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Diplomație, o instituție care ar urma să pregătească specialiști în diplomație, relații internaționale și politică externă. Inițiativa legislativă vizează dezvoltarea unui sistem de formare profesională și academică adaptat provocărilor actuale din plan internațional.

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