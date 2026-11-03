Luca Niculescu, anunț crucial despre salarii: „Economia trebuie să crească, nu avem altă soluție”

„„Sunt convins, cunoscându-vă pe unii dintre dumneavoastră, că aveți perseverența și dăruirea necesară pentru a reuși. Vreau să vă asigur de interesul major al Guvernului României pentru dezvoltarea acestui tip de parteneriat și pentru sprijinirea economiei.
Așa cum spuneați, domnule președinte, economia trebuie să crească. Nu vedem nicio alternativă. Prin urmare, sunt primul interesat să aflu care este agenda mediului de afaceri, care sunt progresele înregistrate și care sunt piedicile de care vă loviți, pentru că mă gândesc că acestea nu sunt deloc puține.
Domnul Ștefureac a avut amabilitatea să-mi prezinte, în avanpremieră, câteva aspecte ale studiului. Am văzut o parte dintre preocupările dumneavoastră.
Încă de la preluarea mandatului, am organizat întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri românesc, cu cei ai mediului de afaceri străin și cu reprezentanții sindicatelor. Este important să vedem ce gândesc și care sunt preocupările oamenilor, ale celor care muncesc, pentru că viitorul nu poate fi construit fără oameni, iar întreprinderile nu pot funcționa fără oameni.
Prin urmare, este important să aflăm viziunea tuturor asupra modului în care construim România.
Îmi place acest termen pe care îl folosiți: „Barometrul antreprenorilor care construiesc România și Republica Moldova”. Este, într-adevăr, o formulare foarte frumoasă.
Am văzut câteva cifre din studiul dumneavoastră. Nu toate sunt extrem de încurajatoare - încerc să aleg un cuvânt potrivit, având în vedere că presa este prezentă aici. Mă gândesc că, în orice studiu, există și aspecte care ar putea arăta mai bine.
Am văzut câteva dintre preocupările pe care le aveți. Încă de la preluarea mandatului, am organizat întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri românesc, cu cei ai mediului de afaceri străin și cu reprezentanții sindicatelor.
Este important să vedem ce gândesc oamenii și care sunt preocupările celor care muncesc, pentru că viitorul nu se poate construi fără oameni, iar întreprinderile nu pot funcționa fără oameni. Prin urmare, este important să aflăm viziunea tuturor asupra modului în care construim România.
Îmi place acest termen pe care îl folosiți: „Barometrul antreprenorilor care construiesc România și Republica Moldova”. Este, într-adevăr, o formulare foarte frumoasă.
Ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a coborât de la peste jumătate, în 2024, la doar o treime în prezent. Ne-am dori ca această situație să arate ceva mai bine.
Aceasta este și sarcina mea, precum și a Guvernului pe care îl conduc: să le redea antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere. De fapt, acest apetit cred că nu v-a lipsit niciodată. Uneori, însă, au existat alte considerente care au făcut ca dezvoltarea să nu aibă loc așa cum ne-am fi dorit. Unele au fost de natură internă, altele au ținut de contextul internațional, pe care îl cunoașteți foarte bine.
Relansarea economică și intensificarea investițiilor se află în fruntea priorităților de pe agenda Guvernului pe care îl conduc.
Păstrarea locurilor de muncă reprezintă, de asemenea, un efort pe care trebuie să-l susținem împreună, fie că vorbim despre mediul de afaceri, Guvern sau sindicate.
Am văzut ieri că majoritatea firmelor intenționează să-și mențină personalul. Aceasta este o veste bună. În același timp, am observat că există mai multe firme care anticipează concedieri decât cele care plănuiesc să facă angajări.
Prin urmare, susținerea investițiilor și a activității economice înseamnă, în mod direct, protejarea familiilor și a locurilor de muncă.
Nu trebuie doar să protejăm locurile de muncă existente, ci și să creăm altele noi, cât mai bine plătite. Mă refer în special la tineri, pentru că suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare pondere a tinerilor cu vârste de până la 28 de ani care nu au un loc de muncă.
Vreau să spun foarte ferm că aceasta este una dintre prioritățile Guvernului pe care îl conduc. Voi discuta - și am început deja discuțiile - cu ministrul Muncii, cu ministrul Finanțelor și cu alți membri ai Guvernului României, tocmai pentru a aborda această problemă.””