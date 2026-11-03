Luca Niculescu, anunț crucial despre salarii: „Economia trebuie să crească, nu avem altă soluție”

Publicat 3 nov. 2026, 10:30 Actualizat 3 nov. 2026, 10:33

Luca Niculescu a vorbit despre importanța dezvoltării economiei, a parteneriatului dintre Guvern și mediul de afaceri, dar și despre preocupările angajaților și ale antreprenorilor din România. Oficialul a subliniat că viitorul economic al țării nu poate fi construit fără implicarea oamenilor care muncesc și a companiilor care contribuie la dezvoltarea mediului economic.

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