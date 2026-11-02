Petrișor Peiu (AUR) și Gheorghe Piperea (AUR) anunță o moțiune de cenzură împotriva lui Alexandru Nazare

Publicat 2 nov. 2026, 17:27 Actualizat 2 nov. 2026, 17:34 Sursă Realitatea PLUS

AUR va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat prim-vicepreședintele formațiunii, Petrișor Peiu, care îi cere să explice care este adevărata dimensiune a deficitului bugetar. Liderul senatorilor AUR a precizat că ministrul va fi chemat luni, de la ora 16:00, în plenul Senatului.

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