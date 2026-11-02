Realitatea.NET
ExclusivPolitica· 1 min citire

Petrișor Peiu (AUR) și Gheorghe Piperea (AUR) anunță o moțiune de cenzură împotriva lui Alexandru Nazare

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 nov. 2026, 17:27
Actualizat2 nov. 2026, 17:34
SursăRealitatea PLUS

AUR va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat prim-vicepreședintele formațiunii, Petrișor Peiu, care îi cere să explice care este adevărata dimensiune a deficitului bugetar. Liderul senatorilor AUR a precizat că ministrul va fi chemat luni, de la ora 16:00, în plenul Senatului.

Văzând că domnul prim-ministru se întâlnește cu sindicatele pentru a evita să răspundă întrebărilor despre deficit, următoarea noastră mișcare va fi depunerea unei moțiuni simple privind politica de anunțare a execuției bugetare.

Domnul Nazare va fi invitat în plen să explice care este adevăratul deficit bugetar și cum se poate demonstra diferența dintre metodologia UE și cea pe numerar..

a declarat Petrișor Peiu, senator AUR.

Acesta a criticat și nivelul prețurilor la energie, susținând că „România are cel mai mare preț la energia electrică raportat la puterea de cumpărare”.

La rândul său, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a avertizat că partidul va depune o moțiune de cenzură dacă Guvernul condus de Luca Niculescu va recurge la procedura asumării răspunderii în Parlament.

Din păcate, Guvernul Luca Niculescu păstrează metehnele de la domnul Bolojan, inclusiv, sau mai ales, obiceiul de a veni în Parlament cu legi pentru care își asumă răspunderea.

Din acest punct de vedere, reamintesc că AUR a declarat că, dacă se va întâmpla o astfel de eventualitate, vom depune moțiune de cenzură.

a afirmat și Gheorghe Piperea, europarlamemntar AUR, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Europarlamentarul a adăugat că „în mod normal, și Bolojan, și Fritz ar trebui să fie istorie acum”, precizând însă că acest lucru „ține de partidele din care fac parte”.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Rețea de prostituție coordonată de patru români în Marea Britanie. Un vecin vigilent a dat totul în vileag: cel puțin 16 femei au fost traficate

Rețea de prostituție coordonată de patru români în Marea Britanie. Un vecin vigilent a dat totul în vileag: cel puțin 16 femei au fost traficate

Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese

Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese

Filmul sabotajului de la Carfil. Suspecții au acționat ca ”turiști-fantomă” și au filat fabrica cu o lună înainte de incendiu

Filmul sabotajului de la Carfil. Suspecții au acționat ca ”turiști-fantomă” și au filat fabrica cu o lună înainte de incendiu

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști
Exclusiv

Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști

Mai multe știri din Politica

Mai Multe