Anca Alexandrescu: ”Vă certați între voi. Asta va duce la sfârșitul valului suveranist. Și principalul vinovat este George Simion”

„Acum, domnul Simion a pedepsit-o pe Alexandra asta, în imaginația lui. Ce credeți că a făcut? A decis el că nimeni din conducerea AUR să nu mai participe la emisiunea mea. Atenție, doar la emisiunea mea, nu la cealalte emisiuni de la Realitatea Plus. Eu mă simt onorată, vă jur, adică totuși președintele partidului de opoziție, cel mai tare pe basculă, 40 și ceva, ce ziceați voi, 50%. Deci a luat o ca țintă pe Alexandreasca.
Acuma mi-a zis unul din ăștia din conducere, căruia îi plâng de milă, serios, pentru că nu-și dă seama că Simion l-a împins pe scări și o să-i rupă gâtul. Da, nicio problemă, că toate o să vină la timpul lor. Mi-a scris așa, mi-a zis, este ca o pedeapsă pentru dumneavoastră. Deci cum?
Deci cum? Deci Simion m-a pedepsit prin faptul că nu-i mai lasă pe aia din conducere să vină la reația dincolo de faptul că nu făceați audiență niciodată. Adică când era invitat George Simion, audiența era mică, mică de tot. De altfel, așa cum este și el ca și comportament. Și dincolo de asta, nu eu pierd, voi pierdeți.
Mi-a zis domnul respectiv, nu vreau să-i dau numele, că nu vreau să-i fac rău. Mi-a zis domnul respectiv, zice, domne, este pe același model al boicotului, al pedepsei date de Băsescu și Elena Udrea Antenei 3. Aoleo, zic, păi adică cum voi sunteți ca Băsescu și ca Elena Udrea?
Cum? Deci, adică voi luați modelul Băsescu? Păi nu faceți decât să confirmați ceea ce spun eu, că sunteți mai răi decât ăștia care ne conduc. Și zice, „așa cum Trump a făcut și el cu televiziunile”. Păi domnul, domnul suveranist care am văzut că ieri sărbătoreați sărbătoarea asta păgână Halloween. Erați, vă măscăreați. Domnul, domnul Trump a sancționat televiziunile globaliste, nu suveraniste. Voi vă duceți la globaliști, la emisiuni și la televiziuni, vă facă ăia una cu pământul, dar aplicați sancțiuni la mine. Ha, ha, ha, ce mă distrez”