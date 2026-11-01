Anca Alexandrescu: ”Vă certați între voi. Asta va duce la sfârșitul valului suveranist. Și principalul vinovat este George Simion”

Publicat 1 nov. 2026, 22:12 Actualizat 1 nov. 2026, 22:15 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat noi critici la adresa lui George Simion, pe care îl consideră principalul responsabil pentru dezbinarea taberei suveraniste. Realizatoarea a vorbit și despre decizia acestuia de a interice conducerii AUR să mai participe la emisiunea sa.

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