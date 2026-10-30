Fosta directoare liberală a Palatului Copiilor din București, vizată de acuzații de delapidare

Publicat 30 oct. 2026, 20:20 Sursă Realitatea PLUS

O fostă candidată PNL pentru Camera Deputaților a ajuns ținta unui scandal uriaș. Maria Luciana Marin, fosta directoare a Palatului Național al Copiilor din București, și-ar fi însușit peste 48 de mii de lei din sponsorizările instituției destinate micuților cu talente. Maria Luciana Marin nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere, însă jurnaliștii Realitatea PLUS au solicitat un punct de vedere filialei PNL Sector 4, unde aceasta este membră.

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