Fosta directoare liberală a Palatului Copiilor din București, vizată de acuzații de delapidare

O fostă candidată PNL pentru Camera Deputaților a ajuns ținta unui scandal uriaș. Maria Luciana Marin, fosta directoare a Palatului Național al Copiilor din București, și-ar fi însușit peste 48 de mii de lei din sponsorizările instituției destinate micuților cu talente. Maria Luciana Marin nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere, însă jurnaliștii Realitatea PLUS au solicitat un punct de vedere filialei PNL Sector 4, unde aceasta este membră.
Fosta candidată PNL pentru Camera Deputaților ar fi recunoscut în fața procurorilor că este vinovată pentru delapidare și fals în declarații. O anchetă realizată de NewsCenter arată că Maria Luciana Marin și-ar fi însușit aproape 48 de mii de lei din sponsorizările de care beneficia Palatul Național al Copiilor din București. Vorbim despre instituția pe care a condus-o în timpul anului școlar 2025-2026.
Mai exact, liberala ar fi sustras banii instituției în lunile ianuarie și februarie ale acestui an. Însă acuzațiile grave nu se opresc aici. Maria Luciana Marin ar fi câștigat la jocurile de noroc aproape 280 de mii de lei, bani pe care nu i-a trecut în declarația de avere.
Liberala a fost înlocuită de Teodora Tatiana Popa în această vară, după ce au avut loc percheziții la Palatul Copiilor din București.
Maria Luciana Marin a candidat pe lista PNL București pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 2024. Aceasta a fost prezentată drept psiholog, profesor consilier și un specialist dedicat sprijinirii copiilor.
Potrivit declarației de avere din 2025, liberala beneficia de un venit anual de 84 de mii de lei de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu.
În 2025, Palatul Național al Copiilor din București a beneficiat de un buget de cheltuieli de aproximativ 16,8 milioane de lei, dintre care 13,35 milioane pentru personal și 2,95 milioane pentru bunuri și servicii. Pentru 2026, bugetul actualizat în august prevede cheltuieli de 13,74 milioane de lei, dintre care 11,65 milioane pentru personal.