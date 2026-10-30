Rectificare bugetară de urgență: miliarde în plus pentru pensii, sănătate și plata datoriilor către firme. PSD anunță deblocarea fondurilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 oct. 2026, 18:55

Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din acest an, direcționând sume importante către plata pensiilor, finanțarea sistemului de sănătate și achitarea facturilor restante ale autorităților locale, potrivit unui comunicat postat pe pagina de facebook a PSD. Măsura vine pe fondul presiunilor tot mai mari asupra bugetului și al nevoii de a asigura continuitatea unor servicii esențiale până la finalul anului.

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