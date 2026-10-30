Rectificare bugetară de urgență: miliarde în plus pentru pensii, sănătate și plata datoriilor către firme. PSD anunță deblocarea fondurilor

Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din acest an, direcționând sume importante către plata pensiilor, finanțarea sistemului de sănătate și achitarea facturilor restante ale autorităților locale, potrivit unui comunicat postat pe pagina de facebook a PSD. Măsura vine pe fondul presiunilor tot mai mari asupra bugetului și al nevoii de a asigura continuitatea unor servicii esențiale până la finalul anului.
Peste 3 miliarde de lei în plus pentru pensii și drepturi sociale
Potrivit rectificării bugetare, Ministerul Muncii primește 3,32 miliarde de lei suplimentar pentru asigurarea fondurilor necesare plății pensiilor și a celorlalte drepturi sociale până la sfârșitul anului. În același timp, transferurile către bugetul asigurărilor sociale cresc cu 3,47 miliarde de lei.
De asemenea, sectorul de asistență socială beneficiază de încă 720 de milioane de lei, bani destinați susținerii programelor sociale și a beneficiarilor de ajutoare acordate de stat.
Sănătatea primește 8,3 miliarde de lei
Una dintre cele mai importante suplimentări bugetare este cea acordată domeniului sănătății. Sistemul medical va beneficia de 8,3 miliarde de lei în plus pentru plata medicamentelor, a materialelor sanitare și a serviciilor medicale.
Din această sumă, peste 600 de milioane de lei sunt prevăzuți pentru plata salariilor angajaților din serviciile de ambulanță, funcționarea unităților de primiri urgențe (UPU/SMURD) și finanțarea programelor destinate componentelor critice ale sistemului sanitar.
Facturile restante ale primăriilor și spitalelor, achitate din fonduri suplimentare
Ministerul Dezvoltării primește 1,1 miliarde de lei pentru plata facturilor restante ale administrațiilor locale, instituțiilor publice și spitalelor aflate în subordinea autorităților locale.
Potrivit autorităților, banii vor permite stingerea unor datorii acumulate către firmele care au realizat lucrări și investiții în comunitățile din România, deblocând astfel proiecte aflate în derulare și îmbunătățind lichiditatea companiilor implicate.
Aproape 3 miliarde de lei pentru bugetele locale
Rectificarea mai prevede alocarea a 2,8 miliarde de lei către bugetele locale. Fondurile sunt destinate în principal finanțării serviciilor de asistență socială, echilibrării bugetelor locale și acoperirii unor restanțe financiare.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026