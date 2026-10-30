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Politica· 1 min citire

Bolojan atacă PSD după ce a lăsat dezastru în ministere: continuă să se laude cu realizări pe hârtie

Ilie Bolojan / Sursa foto - Inquam Photo

Ilie Bolojan / Sursa foto - Inquam Photo

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 oct. 2026, 16:46

Fostul premier Ilie Bolojan lansează un nou atac la adresa Partidului Social Democrat, după adoptarea ordonanței de urgență privind rectificarea bugetară. Acesta susține că datele prezentate oficial de Guvern confirmă situația financiară moștenită de actuala guvernare și arată o scădere a deficitului bugetar, în paralel cu o creștere importantă a investițiilor publice.

Într-un mesaj public, Bolojan le reproșează social-democraților că au renunțat la presiunile legate de blocarea rectificării bugetare, după ce au invocat necesitatea rezolvării unor probleme urgente. Fostul șef al Executivului consideră că PSD a confirmat, prin deciziile luate în Guvern, chiar datele pe care le-a contestat anterior.

Bolojan: Deficitul bugetar a coborât la 3,81% din PIB

Ilie Bolojan a evidențiat cifrele incluse în documentele oficiale adoptate de Guvern. Potrivit acestuia, deficitul bugetar înregistrat după primele nouă luni ale anului a ajuns la 3,81% din PIB, comparativ cu 5,31% în perioada similară din 2025.

Totodată, investițiile publice ar fi înregistrat o creștere de peste 25 de miliarde de lei față de nivelul consemnat anul trecut.

Fostul premier susține că aceste rezultate reprezintă o confirmare a situației economice lăsate în urmă de precedentul Executiv și critică atitudinea PSD față de propriile decizii guvernamentale.

Tot e bine că PSD și-a adus aminte de urgențele reale, acelea care au impus votul de necesitate, pentru că fostul guvern nu avea instrumentele necesare pentru a le mai rezolva, și a abandonat șantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite. Mai mult, ordonanța de urgență de astăzi privind rectificarea confirmă ceea ce s-a moștenit: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeași perioadă din 2025. Investițiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei față de nivelul din anul trecut. Sunt date asumate oficial astăzi de Guvern. Sigur, pentru PSD este deja modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniștrii PSD au adoptat dimineața, în Guvern. Acum, că ați confirmat oficial buna moștenire, puneți mâna și guvernați, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Și încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută. OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei.

a declarat Ilie Bolojan pe contul său oficial de Facebook.
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