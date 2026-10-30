Bolojan atacă PSD după ce a lăsat dezastru în ministere: continuă să se laude cu realizări pe hârtie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 oct. 2026, 16:46

Fostul premier Ilie Bolojan lansează un nou atac la adresa Partidului Social Democrat, după adoptarea ordonanței de urgență privind rectificarea bugetară. Acesta susține că datele prezentate oficial de Guvern confirmă situația financiară moștenită de actuala guvernare și arată o scădere a deficitului bugetar, în paralel cu o creștere importantă a investițiilor publice.

Distribuie articolul