Ilie Bolojan, aproape ignorat de primarii PNL din Teleorman! Prezență extrem de slabă la întâlnirea de partid

Ilie Bolojan s-a confruntat cu o participare extrem de redusă la întâlnirea organizată miercuri, 28 octombrie, cu liberalii din Teleorman. Potrivit unor informații din presă, doar trei dintre cei 28 de primari PNL ar fi participat la reuniune, iar din cei 27 de membri ai Biroului Politic Județean s-ar fi prezentat numai șase, conform Realitatea PLUS.
Nemulțumiri în PNL Teleorman
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, absențele ar fi fost o formă de protest față de modul în care Daniel Constantin conduce interimar organizația județeană. Există însă și relatări potrivit cărora o parte dintre liberali nu ar fi fost invitați la întâlnire, astfel că motivele participării reduse rămân neclare.
Vizita lui Bolojan a fost precedată de demisia lui Marius Stancu din funcția de secretar general al filialei. În plus, organizația PNL Teleorman nu a obținut niciun mandat parlamentar, rezultat care amplifică discuțiile despre conducerea locală. În comunicarea oficială, PNL a prezentat reuniunea drept un dialog deschis despre reorganizarea partidului.
Probleme și în Călărași. Bolojan încearcă să reorganizeze filialele PNL
Situația din Teleorman nu este singulară. La întâlnirea din Călărași, doar șase dintre cei 20 de primari liberali au participat, potrivit relatărilor din presă. Bolojan desfășoară un turneu prin organizațiile cu rezultate electorale slabe, însă prezența redusă a aleșilor locali complică demersul de reorganizare.
Aceste episoade vin pe fondul tensiunilor din interiorul PNL, manifestate și în disputele recente privind direcția politică a partidului. Pentru fostul premier, problema nu mai privește doar evaluarea rezultatelor electorale, ci și capacitatea de a aduce la aceeași masă reprezentanții propriilor organizații.