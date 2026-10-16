Scandal în PNL înaintea votului pentru Guvernul Luca Niculescu. Tensiuni pe grupurile interne ale organizațiilor județene

Tensiuni în PNL cu doar câteva ore înaintea ședinței în care liberalii urmează să decidă dacă susțin sau nu Guvernul condus de Luca Niculescu. Potrivit unor surse din partid, pe grupurile interne ale organizațiilor județene au izbucnit dispute pe tema votului pentru viitorul Executiv, în condițiile în care mai mulți liberali ar fi încă nehotărâți.
Scandal în PNL pe tema votului pentru Guvernul Luca Niculescu
Potrivit unor surse din interiorul partidului, discuțiile din PNL sunt tensionate înaintea reuniunii în care liberalii trebuie să își stabilească poziția față de Guvernul Luca Niculescu.
Pe grupurile interne ale organizațiilor județene ar avea loc schimburi aprinse de opinii, tema principală fiind susținerea viitorului Executiv. Nemulțumirile și divergențele ar scoate la iveală diferențe de poziționare între liberalii din teritoriu, în contextul votului care urmează să fie decis.
Conducerea PNL transmite mesaje de susținere, dar în teritoriu există nehotărâți
La nivelul conducerii partidului, mesajele publice indică susținerea Guvernului Luca Niculescu. Printre liderii care au transmis mesaje publice se numără și Ilie Bolojan.
Cu toate acestea, potrivit surselor citate, în organizațiile județene există în continuare liberali care nu și-au clarificat poziția privind votul pentru noul guvern.
Discuțiile de pe grupurile interne arată că stabilirea unei poziții comune nu este lipsită de dificultăți, iar ședința partidului este așteptată să clarifice direcția pe care o va urma PNL.
Liberalii, în fața unei decizii importante
Votul privind Guvernul Luca Niculescu reprezintă un moment important pentru stabilirea poziției oficiale a PNL față de viitorul Executiv.
Potrivit informațiilor obținute pe surse, tensiunile din teritoriu se manifestă chiar înaintea reuniunii decisive, în condițiile în care o parte dintre membrii partidului ar fi încă nehotărâți.