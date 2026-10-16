Scandal în PNL înaintea votului pentru Guvernul Luca Niculescu. Tensiuni pe grupurile interne ale organizațiilor județene

Publicat 16 oct. 2026, 16:22 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni în PNL cu doar câteva ore înaintea ședinței în care liberalii urmează să decidă dacă susțin sau nu Guvernul condus de Luca Niculescu. Potrivit unor surse din partid, pe grupurile interne ale organizațiilor județene au izbucnit dispute pe tema votului pentru viitorul Executiv, în condițiile în care mai mulți liberali ar fi încă nehotărâți.

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