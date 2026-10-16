De ce susține PSD Guvernul Luca Niculescu. Măsurile preluate în programul de guvernare

Partidul Social Democrat (PSD) explică susținerea pentru premierul desemnat Luca Niculescu prin includerea în programul de guvernare al viitorului guvern a tuturor solicitărilor adresate acestuia. Printre măsurile menționate de PSD se numără, astfel, rectificarea bugetară pentru finanțarea spitalelor, indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și veterani, precum și reducerea cu 25% a birocrației pentru mediul de afaceri, se arată într-un comunicat transmis vineri de Biroul de presă al social-democraților.
Astfel, potrivit social-democraților, toate solicitările adresate premierului desemnat Luca Niculescu se regăsesc în Programul de guvernare depus la Parlament joi, 15 octombrie.
Printre cele mai importante măsuri enumerate de PSD se află:
rectificarea bugetară urgentă pentru finanțarea spitalelor și a serviciilor esențiale;
indexarea pensiilor;
eliminarea CASS pentru mame și veterani;
plata facturilor statului către firme în maximum 90 de zile;
reducerea cu 25% a birocrației pentru mediul de afaceri;
aplicarea integrală a Planului PSD de stimulare economică;
reforma administrativă prin integrarea voluntară a serviciilor administrative comune și comasarea voluntară a localităților mici.
PSD afirmă că preluarea integrală a acestor solicitări arată că noul Executiv își asumă schimbarea de direcție cerută de partid în momentul în care a inițiat demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
PSD invocă efectele austerității și cere măsuri de relansare economică
În comunicatul transmis vineri, social-democrații critică politica de austeritate a fostului Guvern, despre care susțin că a dus la recesiune, la scăderea producției industriale și la pierderea a aproximativ 70.000 de locuri de muncă.
Formațiunea consideră, în context, că România are nevoie de măsuri de relansare economică, de protejarea veniturilor cetățenilor și de sprijinirea companiilor românești.
Partidul susține că a ales să pună economia înaintea intereselor politice și că și-a asumat participarea la o guvernare dificilă. Totodată, social-democrații fac apel la toate forțele politice parlamentare să renunțe la disputele politice și să se concentreze asupra problemelor cetățenilor și ale economiei naționale.
Pe ce evoluții economice își bazează PSD argumentele
În același comunicat, PSD susține că decizia de a intra la guvernare a fost urmată de reacții pozitive din partea investitorilor. Formațiunea menționează creșterea indicelui BET al Bursei de Valori București și scăderea dobânzilor la titlurile de stat la cel mai mic nivel din ultima lună.
Social-democrații prezintă aceste evoluții drept semnale ale schimbării de direcție economice pe care o susțin și afirmă că prioritățile următoarei perioade trebuie să fie stabilitatea, relansarea economică și protejarea veniturilor populației.
Social-democrații au decis să susțină formarea Guvernului condus de Luca Niculescu și să participe activ la noul Executiv. Decizia a fost luată în ședința partidului din 14 octombrie, care a durat aproximativ o oră și jumătate. Potrivit informațiilor obținute inițial pe surse, hotărârea a fost adoptată în unanimitate, cu opt abțineri, printre care și cea a secretarului general.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la