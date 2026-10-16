De ce susține PSD Guvernul Luca Niculescu. Măsurile preluate în programul de guvernare

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 oct. 2026, 14:30

Partidul Social Democrat (PSD) explică susținerea pentru premierul desemnat Luca Niculescu prin includerea în programul de guvernare al viitorului guvern a tuturor solicitărilor adresate acestuia. Printre măsurile menționate de PSD se numără, astfel, rectificarea bugetară pentru finanțarea spitalelor, indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și veterani, precum și reducerea cu 25% a birocrației pentru mediul de afaceri, se arată într-un comunicat transmis vineri de Biroul de presă al social-democraților.

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