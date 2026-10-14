PSD a decis să intre la guvernare și să susțină Guvernul Luca Niculescu. Vot în unanimitate, dar cu 8 abțineri

Publicat 14 oct. 2026, 17:32 Actualizat 14 oct. 2026, 18:20 Sursă Realitatea PLUS

Social-democrații au decis să susțină formarea Guvernului condus de Luca Niculescu și să participe activ la noul Executiv. Decizia a fost luată în ședința partidului, care a durat aproximativ o oră și jumătate. Potrivit informațiilor obținute pe surse, hotărârea a fost adoptată în unanimitate, cu opt abțineri, printre care și cea a secretarului general.

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