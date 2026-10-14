PSD a decis să intre la guvernare și să susțină Guvernul Luca Niculescu. Vot în unanimitate, dar cu 8 abțineri

Social-democrații au decis să susțină formarea Guvernului condus de Luca Niculescu și să participe activ la noul Executiv. Decizia a fost luată în ședința partidului, care a durat aproximativ o oră și jumătate. Potrivit informațiilor obținute pe surse, hotărârea a fost adoptată în unanimitate, cu opt abțineri, printre care și cea a secretarului general.
PSD intră în negocierile pentru noul Guvern cu un mesaj clar: miniștrii trebuie să fie profesioniști, să comunice eficient și să livreze rezultate concrete pentru cetățeni. În cadrul ședinței, liderii social-democrați au avertizat că perioada următoare va fi una dificilă și că participarea la guvernare vine cu responsabilități majore.
Manda: „Trebuie să livrăm oamenilor ce am promis”
Manda le-ar fi transmis colegilor că viitorii miniștri trebuie să cunoască foarte bine domeniile pe care le vor coordona și să comunice eficient.
„Vreau miniștri profesioniști care să comunice foarte bine și să înțeleagă foarte bine domeniile. Trebuie să livrăm oamenilor ce am promis”, ar fi afirmat acesta, potrivit informațiilor din ședință.
Reforma administrativă a fost unul dintre punctele centrale ale discuțiilor, liderii PSD considerând că reorganizarea aparatului de stat trebuie să devină o prioritate a viitorului Executiv.
Simonis: „Am câștigat alegeri ca să guvernăm”
Un argument important în favoarea intrării la guvernare a fost exprimat de Simonis, care ar fi susținut că PSD nu poate rămâne în opoziție în condițiile în care următoarele alegeri sunt încă la doi ani distanță.
„Am câștigat alegeri ca să guvernăm. Noi de șase luni suntem într-o opoziție dură. Până la alegeri mai sunt doi ani. Noi nu am câștigat alegeri în 2020 și 2024 ca să stăm în opoziție și să ne gândim la 2028”, ar fi declarat acesta.
Totodată, Simonis ar fi subliniat că partidul trebuie să aibă pârghiile necesare pentru a lua decizii și pentru a evita pierderea influenței politice în viitoarea formulă de guvernare.
Grindeanu: PSD trebuie să guverneze bine pentru a reduce AUR
În cadrul discuțiilor, Grindeanu ar fi susținut că principala șansă a social-democraților de a reduce susținerea pentru AUR este performanța la guvernare.
„Șansa noastră de a scădea AUR este să guvernăm bine. De țipat, nu câștigăm cu ei. Noi trebuie să guvernăm bine, asta este șansa noastră”, ar fi transmis liderul social-democrat, potrivit informațiilor din ședință.
Mesajul indică faptul că PSD mizează pe rezultate concrete și pe măsuri cu efect direct asupra vieții cetățenilor pentru a-și recâștiga încrederea electoratului.
Gabriela Firea: Premierul PSD nu ar fi fost acceptat
Gabriela Firea ar fi recunoscut că social-democrații și-ar fi dorit ca funcția de premier să revină partidului, însă ar fi susținut că această variantă nu ar fi fost acceptată de președintele Nicușor Dan.
„Firește că ne doream ca premierul să fie al PSD, dar știm foarte bine că președintele Nicuor Dan nu ar fi acceptat asta”, ar fi declarat Firea.
Aceasta ar fi avertizat și asupra dificultăților pe care le vor întâmpina miniștrii PSD în viitorul Executiv, susținând că partidul trebuie să acționeze ca o echipă unită și să își sprijine reprezentanții în Guvern.
Firea ar fi subliniat, de asemenea, că PSD trebuie să reducă diferența dintre modul în care este perceput de cetățeni și realitatea pe care partidul susține că o reprezintă.
Zetea cere reformă administrativă și eliminarea privilegiilor
Un alt mesaj important ar fi venit din partea lui Zetea, care ar fi avertizat că intrarea la guvernare nu va fi suficientă fără rezultate vizibile.
Acesta ar fi susținut că reforma administrației publice este obligatorie și că PSD trebuie să își asume reorganizarea instituțiilor statului.
„Sunt sută la sută pentru reforma administrativă. Cum a mers, nu se mai poate. Dacă nu face PSD reorganizarea administrativă, atunci cine o să o facă?!”, ar fi afirmat acesta.
Zetea ar fi cerut și reducerea cheltuielilor care nu produc valoare adăugată în economie, precum și măsuri care să ducă la scăderea facturilor la energie.
Un alt obiectiv invocat ar fi lupta împotriva privilegiilor din instituțiile publice, prin restructurarea autorităților și agențiilor care nu își justifică activitatea.
„Vreau să ducem o luptă dură cu privilegiile. Vreau să facem noi asta, pentru că altfel nu câștigăm în fața AUR”, ar fi transmis acesta.
PSD își asumă o perioadă dificilă la guvernare
Potrivit informațiilor din ședință, liderii social-democrați au avertizat că viitorii miniștri vor avea o misiune dificilă și că va fi nevoie de implicare rapidă, reforme administrative și măsuri concrete.
Printre prioritățile discutate s-ar număra restructurarea instituțiilor publice, eliminarea privilegiilor, reducerea cheltuielilor nejustificate și identificarea soluțiilor pentru diminuarea costurilor suportate de populație.
Prin decizia de a susține Guvernul Luca Niculescu și de a participa la formarea acestuia, PSD își asumă un rol direct în viitoarea guvernare. Următorul pas va fi stabilirea formulei finale a Executivului și obținerea votului de încredere al Parlamentului.