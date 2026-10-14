Zi decisivă pentru PSD! Grindeanu pune pe masă trei variante pentru noul Guvern. Social-democrații ar putea cere 10 ministere
Sorin Grindeanu, liderul PSD
Liderii PSD se reunesc astăzi, 14 octombrie, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a decide dacă partidul intră la guvernare sau rămâne în opoziție. Sorin Grindeanu le va prezenta colegilor trei variante pentru formarea noului Executiv, însă a anunțat deja că preferă un guvern politic, din care să facă parte PSD, PNL și UDMR. În același timp, social-democrații pun condiții pentru susținerea premierului desemnat Luca Niculescu, iar scenariul alegerilor anticipate nu este exclus.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, PSD ar putea solicita nouă sau zece ministere în viitorul Guvern, inclusiv portofolii importante precum Transporturile, Agricultura și Sănătatea. Sorin Grindeanu a precizat însă că discuțiile despre împărțirea ministerelor trebuie să aibă loc după ce partidul va decide dacă participă la guvernare. Pentru liderul social-democrat, programul economic și existența unei majorități stabile sunt condiții esențiale.
Trei variante pentru noul Guvern. Grindeanu respinge formula tehnocrată
Într-un interviu acordat marți seară, 13 octombrie, la România TV, Sorin Grindeanu a explicat că prima variantă pe care o vor analiza social-democrații este să nu voteze Guvernul Luca Niculescu și să nu participe la formarea Executivului.
O a doua posibilitate este instalarea unui guvern format din tehnocrați, însă liderul PSD nu consideră că această soluție ar putea oferi stabilitatea de care România are nevoie.
Grindeanu a amintit de experiența guvernării tehnocrate din perioada 2015-2016 și a avertizat că un asemenea Executiv ar risca să rămână fără sprijin politic imediat după învestire. În opinia sa, partidele trebuie să își asume responsabilitatea guvernării, nu doar să voteze un Cabinet pe care ulterior să îl critice.
„Este o variantă a unui guvern tehnocrat, care, la prima vedere, cel puţin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă”, a declarat Sorin Grindeanu.
A treia opțiune, pe care liderul PSD o preferă, este formarea unui guvern politic, susținut de mai multe partide. Grindeanu își dorește o formulă PSD-PNL-UDMR și a exclus colaborarea cu USR. Totodată, acesta a declarat că social-democrații ar putea vota inclusiv un guvern PNL-UDMR, dacă USR nu ar face parte din Executiv.
PSD pune două condiții pentru a intra la guvernare
Dincolo de formula viitorului Guvern, Sorin Grindeanu insistă că PSD nu va acorda un vot necondiționat premierului desemnat Luca Niculescu. Prima cerință este includerea măsurilor economice propuse de social-democrați în programul de guvernare. Partidul susține că viitorul Executiv trebuie să pună accent pe relansarea economiei, creșterea puterii de cumpărare și continuarea investițiilor.
A doua condiție privește existența unei majorități parlamentare clare, care să susțină Guvernul și după învestire. Grindeanu consideră că România nu își poate permite instalarea unui Cabinet care să fie contestat imediat de partidele care i-au acordat voturile.
„Nu mi-aş dori o majoritate de conjunctură şi apoi să dea toată lumea în acel Guvern”, a spus liderul PSD, marți seară.
Acesta a precizat că propunerile social-democraților au fost deja transmise premierului desemnat. Dacă măsurile PSD nu se vor regăsi în forma finală a programului de guvernare, partidul nu va susține noul Executiv.
Ce ministere ar putea cere PSD. Negocieri pentru portofoliile importante
În interiorul PSD există opinii diferite privind participarea la guvernare. O parte dintre lideri consideră că partidul ar trebui să rămână în opoziție, în timp ce alții susțin intrarea în Executiv pentru a participa direct la luarea deciziilor. Potrivit surselor Realitatea PLUS, social-democrații ar putea cere între nouă și zece ministere. Printre portofoliile vizate se numără Agricultura, Transporturile, Sănătatea, Mediul, Fondurile Europene și Justiția.
Este luată în calcul și o formulă mixtă, cu miniștri PSD și tehnocrați. Deocamdată însă, nu există o înțelegere privind numărul ministerelor sau distribuirea acestora. Grindeanu a explicat că partidul trebuie să stabilească mai întâi dacă își asumă guvernarea, iar discuțiile despre funcțiile ministeriale vor urma acestei decizii. Liderul social-democrat a anunțat și că, în cazul în care PSD va intra la guvernare, îi va cere premierului Luca Niculescu să prezinte în Parlament situația fiscală și financiară a țării, în termen de două săptămâni de la instalarea Cabinetului.
„Vă asigur că dacă intrăm la guvernare îi vom cere noului premier să vină în Parlament să prezinte situația reală fiscală”, a declarat Grindeanu.
Grindeanu îi cere lui Bolojan să participe la formarea noului Guvern
Într-un mesaj transmis luni seară, Sorin Grindeanu a făcut apel și la Ilie Bolojan pentru a participa la găsirea unei soluții de guvernare. Liderul PSD a criticat politica de majorare a taxelor și impozitelor și a susținut că viitorul Executiv trebuie să schimbe direcția economică. În opinia sa, este nevoie de măsuri care să sprijine populația și mediul de afaceri, nu doar de decizii pentru reducerea cheltuielilor.
„Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creşterea puterii de cumpărare a românilor şi reluarea investiţiilor!”, a transmis Sorin Grindeanu.
Situația este complicată însă de poziția liberalilor. PNL a anunțat că ia în calcul încheierea unui acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru susținerea Guvernului, dar intenționează să rămână în opoziție. Prin urmare, formula PSD-PNL-UDMR, susținută de Grindeanu, nu are deocamdată acordul tuturor partidelor implicate.
Alegerile anticipate, un scenariu tot mai discutat în PSD
În cazul în care partidele nu reușesc să ajungă la o înțelegere, social-democrații iau în calcul inclusiv varianta alegerilor anticipate. Sorin Grindeanu a anunțat luni că în conducerea partidului s-a discutat serios despre acest scenariu și că a fost decisă înființarea unei comisii care să analizeze legislația electorală. Deși a precizat că PSD trebuie să fie pregătit pentru orice situație, liderul partidului nu consideră că organizarea unui scrutin anticipat ar fi o soluție bună pentru România.
Grindeanu a avertizat că alegerile ar putea prelungi perioada de interimat până în februarie, într-un moment în care autoritățile trebuie să pregătească rectificarea bugetară și bugetul pentru anul 2027. Decizia de astăzi a PSD este importantă și pentru calendarul premierului desemnat. Luca Niculescu a anunțat că joi, 15 octombrie, va depune în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Până atunci, social-democrații trebuie să stabilească dacă vor participa la formarea Executivului sau dacă vor alege să rămână în opoziție. Hotărârea conducerii PSD ar putea influența decisiv negocierile pentru instalarea noului Guvern.
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