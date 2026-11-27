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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, atac la o deputată PSD care l-a acuzat că a ținut deficitul „din pix”: „Cel care a făcut această declarație este un papagal politic”
Ilie Bolojan/ Facebook
Publicat27 nov. 2026, 10:55
Actualizat27 nov. 2026, 10:57
Ilie Bolojan a avut o ieșire nervoasă după ce o deputată PSD l-a acuzat că a ținut deficitul bugetar sub control doar din pix, fără să ia în realitate nicio măsură pe termen lung, relatează Realitatea PLUS. În loc să răspundă, fostul premier a numit-o pe deputată „papagal politic” și a spus că nu dă importanță declarației.
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