Publicat 27 nov. 2026, 10:55 Actualizat 27 nov. 2026, 10:57

Ilie Bolojan a avut o ieșire nervoasă după ce o deputată PSD l-a acuzat că a ținut deficitul bugetar sub control doar din pix, fără să ia în realitate nicio măsură pe termen lung, relatează Realitatea PLUS. În loc să răspundă, fostul premier a numit-o pe deputată „papagal politic” și a spus că nu dă importanță declarației.

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