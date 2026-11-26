Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 nov. 2026, 22:40

Președintele AUR, George Simion, susține că telefonul său și cel al soției ar fi fost interceptate timp de 30 de zile, în cadrul unui dosar care vizează mai multe persoane. Potrivit acestuia, supravegherea s-ar fi suprapus cu perioada campaniei electorale din martie 2025, însă liderul AUR afirmă că nu poate oferi momentan mai multe detalii.

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