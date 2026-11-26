Nicoleta Pauliuc îi cere socoteală lui Bolojan în instanță. Senatoarea a dat PNL în judecată după excluderea din grupul parlamentar
Nicoleta Pauliuc. Foto: Facebook
Conflictul dintre Nicoleta Pauliuc și conducerea PNL se mută din nou în sala de judecată. Senatoarea a dat în judecată partidul după ce a fost exclusă din grupul parlamentar liberal, pentru că a refuzat să renunțe la procesele deschise împotriva formațiunii.
Senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc a acționat în instanță Partidul Național Liberal, după ce a fost exclusă din grupul parlamentar al formațiunii. Aceasta a depus o cerere la Tribunalul București prin care solicită suspendarea efectelor hotărârii adoptate de Biroul Politic Național al PNL pe 8 noiembrie. Decizia îi vizează pe parlamentarii care au deschis procese împotriva partidului și care riscă să fie îndepărtați din grupurile parlamentare dacă nu își retrag acțiunile judiciare.
Dosarul a fost înregistrat miercuri la Tribunalul București, având ca obiect „ordonanţă preşedinţială suspendare efecte Dc.61/08.11.2026 BPN-PNL”. Instanța a stabilit primul termen de judecată pentru data de 9 decembrie, potrivit informațiilor transmise de Agerpres.
Demersul senatoarei vine după ce aceasta și Monica Anisie au fost excluse din grupul parlamentar liberal. În urma deciziei, ambele au fost înlocuite și în comisiile parlamentare în care își desfășurau activitatea.
Liberalii care nu își retrag procesele riscă excluderea din grupurile parlamentare
Măsura contestată de Nicoleta Pauliuc a fost adoptată de Biroul Politic Național al PNL pe 8 noiembrie. Conducerea partidului le-a acordat atunci un termen de 10 zile liberalilor care au apelat la instanță pentru a contesta hotărârile formațiunii, solicitându-le să își retragă acțiunile judiciare și să își clarifice direcția politică.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis ulterior că parlamentarii care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să renunțe la procese. În caz contrar, aceștia urmau să fie excluși din grupurile parlamentare ale liberalilor.
Nicoleta Pauliuc nu este singurul parlamentar care a ales să conteste în instanță măsurile conducerii PNL. Pe 18 noiembrie, deputatul Ciprian Pandea a înregistrat, tot la Tribunalul București, o acțiune împotriva partidului, având ca obiect „anulare Dc.65/08.11.2026 BPN-PNL”. Acesta fusese înlocuit, la începutul lunii noiembrie, de la conducerea organizației județene PNL Călărași.
16 liberali au contestat în instanță hotărârile partidului
Conflictul juridic dintre o parte a parlamentarilor liberali și conducerea formațiunii are o amploare mai mare. În total, 16 membri ai PNL au atacat în instanță hotărârile adoptate la nivelul partidului. Printre aceștia se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea și Nicoleta Pauliuc.
Lista este completată de Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihai Veștea, Sebastian Rusu și Eduard Mititelu. Acțiunile lor vizează inclusiv sancțiunile aplicate de conducerea PNL în urma susținerii Guvernului propus de Adrian Veștea.
Disputa a ajuns în instanță și în vara acestui an. Pe 13 iulie, Tribunalul București a admis o acțiune introdusă de liberalii supranumiți „puciştii” din PNL și a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al partidului.
Prin acele hotărâri, Ilie Bolojan fusese reales în funcția de președinte al PNL, era reconfirmată poziția formațiunii de a nu mai forma o coaliție cu PSD și se stabilea excluderea din partid a liberalilor care ar fi votat, ar fi susținut sau ar fi participat la constituirea unui guvern alături de PSD.
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Într-un interviu în exclusivitate acordat jurnalistei Realitatea Plus Alexandra Alexandrescu, Pauliuc a afirmat că motivul oficial al excluderii din grupul parlamentar a fost refuzul de a-și retrage acțiunile din instanță. Senatoarea consideră însă că i-a fost încălcat un drept garantat de Constituție și critică modul în care conducerea partidului a gestionat conflictul intern.
Domnul Bolojan a ales să excludă din partid, cu cine altcineva decât cu două doamne? Două doamne care întotdeauna și-au spus punctul de vedere. Două doamne care au susținut linia corectă a liberalilor, două doamne care au influențat și au avut activități tocmai în linia și spiritul Partidului Național Liberal.
Domnul Ilie Bolojan, ca de fiecare dată, de când a preluat rolul Partidului Național Liberal, în toate acțiunile pe care le-a întreprins și care îi privesc pe români, o face și acum. Preferă să fie omul negru din odaie, omul negru din încăpere.
Voi rămâne membru al Partidului Național Liberal. Voi lupta pentru ca linia partidului să fie cea a liberalilor. Este, aș spune, dacă vreți așa, indiferent câte excluderi vor fi, ne vor scoate din grup, dar nu ne vor scoate din Partidul Național Liberal, pentru că vom gândi.
Le dau un mesaj și colegilor noștri: dacă astăzi au început cu noi, mâine veți fi voi. Și ați văzut și ce s-a întâmplat la Craiova. Ați văzut că sunt foarte multe procese și în țară, de excluderi.
Dreptul la opinie, dreptul de a da o judecată atunci când consideri că ți-a fost încălcat un drept este un drept consacrat de Constituție. Deci domnul Ilie Bolojan și-a început campania pentru prezidențiale călcând pe Constituție, călcând pe legile țării, spunând că, dacă nu ne retragem acțiunile din instanță, ne va exclude din partid. A făcut acest lucru.
Ce înseamnă acțiuni în instanță? Pentru că este foarte important să subliniez acest lucru. Acțiunile pentru care noi suntem astăzi sancționați sunt cele prin care am dat în judecată Partidul Național Liberal pentru un drept al nostru, și anume acela că noi, ca parlamentari, avem un mandat reprezentativ, nu imperativ. Noi răspundem doar în fața cetățenilor, cei care ne-au votat.
Deci, când am dat în judecată partidul, l-am dat și pe persoană fizică pe domnul Ilie Bolojan, cerându-i daune în pretenții, spunând că, prin acțiunea pe care a făcut-o dumnealui, și anume obligarea noastră să nu facem ceva, ne-a produs un prejudiciu.
Deci astăzi domnul Ilie Bolojan ne-a spus cu subiect și predicat: «Renunțați la acțiunea prin care îmi cereți mie daune». Este un lucru pe care specialiștii în drept îl vor califica, fie că este o componentă civilă, fie că este o componentă penală. Vom vedea în viitorul nu foarte îndepărtat ce se întâmplă.
Eu vreau să vedem exact ce au făcut colegii, pentru că nu știu încă ce s-a întâmplat. Noi nu avem un regulament al Senatului, al senatorilor PNL, așa cum scrie în statut. Mai mult, să știți că în statut nu scrie că atunci când ai o anumită poziționare politică față de un anumit subiect poți să fii exclus din grupul parlamentar. Deci nu există în statut o astfel de sancțiune.
a declarat Nicoleta Pauliuc, senator PNL..
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