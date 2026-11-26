Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 26 nov. 2026, 17:39

Conflictul dintre Nicoleta Pauliuc și conducerea PNL se mută din nou în sala de judecată. Senatoarea a dat în judecată partidul după ce a fost exclusă din grupul parlamentar liberal, pentru că a refuzat să renunțe la procesele deschise împotriva formațiunii.

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