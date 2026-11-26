Publicat 26 nov. 2026, 11:37 Actualizat 26 nov. 2026, 12:33 Sursă Realitatea PLUS

Primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, a făcut dezvăluiri cutremurătoare, în exclusivitate la Realitatea, despre presiuni, amenințări și tentative de șantaj la care a fost supus timp de aproximativ doi ani. Edilul povestește cum a fost atras într-un apartament închiriat din București, unde trei bărbați l-ar fi imobilizat, i-ar fi pus căluș în gură și l-ar fi amenințat cu moartea pentru a-l determina să intervină în favoarea unor persoane care ar fi realizat construcții ilegale în Baia Mare.

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