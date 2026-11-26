Primarul din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, mărturii cutremurătoare, în exclusivitatea la Realitatea Plus, despre capcana din București: „M-au pus la podea și mi-au pus căluș în gură”
Primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, a făcut dezvăluiri cutremurătoare, în exclusivitate la Realitatea, despre presiuni, amenințări și tentative de șantaj la care a fost supus timp de aproximativ doi ani. Edilul povestește cum a fost atras într-un apartament închiriat din București, unde trei bărbați l-ar fi imobilizat, i-ar fi pus căluș în gură și l-ar fi amenințat cu moartea pentru a-l determina să intervină în favoarea unor persoane care ar fi realizat construcții ilegale în Baia Mare.
Potrivit declarațiilor primarului, presiunile ar fi început cu mult înaintea incidentului din București, prin intermediari, amenințări și tentative repetate de a obține favoruri administrative. Dăncuș susține că a refuzat constant să încalce legea, iar acest lucru ar fi declanșat o adevărată campanie de intimidare împotriva sa și a familiei sale.
Cum ar fi fost atras primarul într-o capcană în București
Ioan Doru Dăncuș a relatat că întâlnirea din București ar fi fost pusă la cale prin intermediul unei foste angajate a Primăriei Baia Mare. Aceasta l-ar fi invitat să se întâlnească într-un apartament, sub pretextul că dorește să îi comunice informații despre ceea ce se întâmpla în instituție în mandatul fostului primar.
Femeia i-ar fi solicitat și sprijinul pentru a reveni la Baia Mare, după ce participase la un concurs de recrutare organizat de administrația locală, însă nu obținuse postul.
Primarul susține că, după ce a refuzat să o ajute, ar fi început o serie de acțiuni de intimidare.
Edilul a mai precizat că anchetatorii ar fi stabilit că apartamentul nu aparținea femeii, așa cum aceasta susținuse, ci era unul închiriat.
Ce i-ar fi cerut agresorii: ștergerea anchetei jurnalistice și promovarea politică a unei persoane
Potrivit primarului, cei trei bărbați i-ar fi reproșat că nu a fost „cooperant” și că nu a intervenit pentru autorizarea unor lucrări de construcție despre care susține că ar fi fost realizate în afara legii, în municipiul Baia Mare.
Dăncuș afirmă că ar fi fost vizate peste zece imobile.
În timpul presupusei sechestrări, agresorii i-ar fi prezentat o listă de cerințe pe care trebuia să le îndeplinească pentru a scăpa cu viață.
Prima solicitare ar fi fost să intervină pe lângă un jurnalist local pentru ca acesta să șteargă materialele de presă în care erau prezentate presupusele ilegalități imobiliare.
Primarul spune că documentele care au stat la baza anchetei jurnalistice fuseseră puse la dispoziția presei de către administrația locală, în baza Legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public.
A doua cerință ar fi fost acordarea calității de membru de partid fratelui unuia dintre frații Chiș, persoană care, potrivit edilului, ar fi dorit să înceapă o carieră politică.
Amenințări cu cuțitul și electroșocul. Ar fi încercat să îl oblige să consume droguri
Relatarea primarului continuă cu momente de o gravitate deosebită. Acesta susține că, după ce i-au impus cele două condiții, bărbații l-ar fi întrebat dacă se droghează și ar fi încercat să îl determine să consume substanțe interzise.
Dăncuș afirmă că a fost amenințat cu un cuțit și cu un dispozitiv cu electroșocuri, după ce la ușa apartamentului ar fi sunat cineva.
Potrivit acestuia, agresorii i-ar fi spus ulterior că au suficiente materiale compromițătoare pentru a-l discredita public și că așteaptă să îndeplinească primele două solicitări.
Primarul estimează că a fost ținut în apartament aproximativ o oră sau o oră și ceva.
Cureaua predată anchetatorilor și denunțul făcut după incident
Un detaliu important din relatarea edilului este legat de cureaua pe care ar fi primit-o la plecarea din apartament.
Dăncuș spune că a solicitat-o agresorilor, după ce propria curea se deteriorase în timpul incidentului, iar ulterior a predat-o anchetatorilor.
În ziua următoare, primarul s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală pentru examinări, după care a formulat un denunț la structurile de investigații criminale.
Ancheta ar fi fost preluată de o echipă condusă de chestorul Cristian Gheorghe, sub coordonarea DIICOT.
Înregistrările compromițătoare nu ar fi fost găsite la percheziții
Întrebat despre presupusele filmări realizate în apartamentul din București, primarul a afirmat că acestea nu ar fi fost găsite până la momentul declarațiilor sale.
El a precizat că, în urma perchezițiilor domiciliare, ar fi fost identificată cutia camerei folosite pentru filmare, precum și alte mijloace de interceptare.
Dăncuș susține că le-a indicat anchetatorilor elementele relevante atât din apartamentul bucureștean, cât și din spațiile percheziționate în Baia Mare.
Mai mult, după incident, edilul afirmă că s-a mai întâlnit de două ori cu persoanele implicate, întâlniri care ar fi fost monitorizate de anchetatori.
„M-au urmărit și pe mine, și familia mea”. Doi ani de presiuni și intimidări
În interviul acordat în exclusivitate la Realitatea, Ioan Doru Dăncuș a susținut că presiunile nu s-au limitat la incidentul din București.
Acesta afirmă că, timp de aproximativ doi ani, anumite persoane ar fi încercat să îl mituiască, să îl șantajeze și să îl determine să intervină în favoarea lor.
Primarul a vorbit inclusiv despre presupuse acțiuni de urmărire a sa și a familiei sale, atât în România, cât și în străinătate.
Totodată, edilul a reclamat existența unei campanii de denigrare desfășurate prin intermediul unei pagini online intitulate „Jurnalul Băimărean”, despre care spune că ar fi fost folosită pentru transmiterea unor mesaje de intimidare.
Acesta a precizat însă că, în privința unor presupuse legături ale altor persoane cu această activitate, anchetatorii nu ar avea deocamdată probe, urmând ca eventualele informații să rezulte din verificările informatice și convorbirile telefonice.
„Ce nu te doboară te întărește”. Mesajul primarului după experiența traumatizantă
În finalul intervenției, Ioan Doru Dăncuș a transmis că experiența prin care spune că a trecut nu l-a determinat să renunțe la principiile sale și că este hotărât să continue să respecte legea.
Edilul a subliniat că nu poate accepta ca, în anul 2026, persoane care urmăresc obținerea unor avantaje să recurgă la șantaj, amenințări și metode de intimidare pentru a obține ceea ce legea nu le permite.
Dăncuș susține că sesizările sale au determinat intervenții ale instituțiilor statului, inclusiv aplicarea unor sigilii asupra unei săli de evenimente, despre care afirmă că ar fi fost ulterior îndepărtate.
Primarul spune că și-a asumat riscurile colaborării cu anchetatorii pentru ca persoanele implicate să răspundă în fața legii.
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