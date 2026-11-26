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Politica· 1 min citire
Scandal la o primărie din Suceava: un consilier AUR agresat fizic de aleși USR
Petru Gabriel Negrea (foto: Facebook)
Un consilier local AUR din comuna Gălănești, județul Suceava, susține că a fost agresat fizic de aleși USR în sediul primăriei, după o ședință a Consiliului Local. Incidentul ar fi avut loc pe 23 noiembrie, iar formațiunea AUR a cerut autorităților să investigheze cazul și să verifice imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
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