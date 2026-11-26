Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 26 nov. 2026, 09:03

Un consilier local AUR din comuna Gălănești, județul Suceava, susține că a fost agresat fizic de aleși USR în sediul primăriei, după o ședință a Consiliului Local. Incidentul ar fi avut loc pe 23 noiembrie, iar formațiunea AUR a cerut autorităților să investigheze cazul și să verifice imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

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