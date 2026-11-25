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ExclusivPolitica· 1 min citire
Ministrul Sănătății, apel către managerii de spitale și pacienți privind infecțiile nosocomiale: ”În spital nu se intră ca în gară!”
FOTO: Realitatea PLUS
Publicat25 nov. 2026, 22:53
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat miercuri seară, în direct la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS, un apel public către managerii de spitale și șefii de secție să raporteze corect și transparent toate infecțiile nosocomiale. Oficialul a subliniat că o creștere a numărului de cazuri raportate nu reprezintă neapărat o problemă, ci poate însemna că infecțiile sunt depistate la timp și că se iau măsuri pentru prevenirea focarelor.
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