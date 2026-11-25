Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 12:24

Premierul Luca Niculescu a anunțat că au început discuțiile privind bugetul pe anul viitor, însă, cel puțin până nu vine un raport complet privind banii din PNRR, premierul spune că nu se pune problema unei eventuale rectificări bugetare.

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