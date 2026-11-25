Premierul Luca Niculescu a anunțat că au început discuțiile privind bugetul pe anul viitor, însă, cel puțin până nu vine un raport complet privind banii din PNRR, premierul spune că nu se pune problema unei eventuale rectificări bugetare.
Premierul Luca Niculescu a declarat că au început discuțiile privind construcția bugetului de stat pentru 2027, urmând ca întâlnirile pe această temă să aibă loc zilnic. În privința unei eventuale rectificări bugetare în acest an, șeful Guvernului a precizat că o decizie va fi luată numai după analizarea tuturor datelor financiare legate de PNRR.
Declarațiile au fost făcute miercuri, după ce premierul a vizitat uzina Dacia de la Mioveni. Întrebat dacă Executivul pregătește o nouă rectificare bugetară până la finalul anului, Luca Niculescu a explicat că prioritatea este, în această perioadă, conturarea bugetului pentru anul viitor.
Subiectul rectificării bugetare a fost abordat și de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a anunțat luni că așteaptă raportul cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cu privire la execuția bugetară și situația financiară înregistrată la 31 octombrie.
După primirea și analizarea documentului, urmează să aibă loc discuțiile privind o posibilă rectificare bugetară, precum și cele referitoare la proiectul bugetului de stat pentru anul 2027.