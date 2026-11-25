Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 11:34

Guvernul promite măsuri pentru salvarea competitivității industriei auto, iar Dacia Mioveni este în prim-plan. Premierul Luca Niculescu a mers la uzină și a discutat cu reprezentanții Renault despre costurile tot mai mari cu energia, protejarea locurilor de muncă și introducerea unor noi modele de mașini în fabricație.

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