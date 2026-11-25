Guvernul promite măsuri pentru salvarea competitivității industriei auto, iar Dacia Mioveni este în prim-plan. Premierul Luca Niculescu a mers la uzină și a discutat cu reprezentanții Renault despre costurile tot mai mari cu energia, protejarea locurilor de muncă și introducerea unor noi modele de mașini în fabricație.
Industria auto românească se află în fața unor provocări importante, iar Guvernul promite că va interveni pentru a menține producția competitivă și pentru a convinge marii producători să continue să investească în România. Acesta a fost mesajul premierului Luca Niculescu, care a vizitat uzina Dacia de la Mioveni și a discutat cu reprezentanții grupului Renault despre problemele sectorului, costurile cu energia și perspectivele fabricii.
Miza este uriașă pentru economia națională. Potrivit premierului, aproximativ o treime din exporturile României provin din industria auto, sectorul contribuie cu 14% la PIB și asigură peste 200.000 de locuri de muncă directe.
Șeful Executivului a recunoscut că producătorii auto se confruntă cu dificultăți importante și a transmis că Guvernul este conștient de presiunile asupra Dacia, Renault România și întregului sector. În discursul său, premierul a pus accent pe importanța strategică a uzinei de la Mioveni, pe care a descris-o drept mai mult decât un simplu partener economic.
Premierul a amintit că statul român a susținut constant industria auto prin scheme de ajutor de stat. Potrivit acestuia, 71 de proiecte de investiții din sector au beneficiat de sprijin guvernamental, valoarea totală a acestora depășind 4,5 miliarde de euro. Niculescu a admis însă că există probleme care nu pot fi rezolvate exclusiv la nivel național și care necesită intervenții și la nivel european.
Energie mai ieftină pentru Dacia. Guvernul pregătește un plan pentru 2027-2030
Unul dintre cele mai importante subiecte discutate la Mioveni a fost costul energiei electrice, o problemă semnalată în mod repetat de reprezentanții industriei auto. Premierul a anunțat că Executivul va pregăti, împreună cu Ministerul Energiei și ANRE, o foaie de parcurs pentru următorii ani, care să includă măsuri concrete de reducere a facturilor.
Pe agenda discuțiilor s-au mai aflat politicile fiscale, relansarea programului Rabla, măsurile de sprijin pentru angajați și finalizarea lucrărilor de infrastructură necesare conectării fabricii la rutele de mare viteză. Guvernul încearcă astfel să răspundă atât problemelor imediate ale producătorilor, cât și nevoilor pe termen lung ale industriei.
Noi modele Dacia la Mioveni? Ce planuri are Renault pentru România
Un alt punct important al întâlnirii a vizat planurile de dezvoltare ale grupului Renault în România, în special perspectiva introducerii în fabricație a unor noi modele de autovehicule la uzina de la Mioveni.
Premierul a subliniat că viitorul investițiilor Renault și măsurile pe care statul le poate adopta sunt strâns legate. Cu alte cuvinte, menținerea și dezvoltarea producției depind atât de deciziile companiei, cât și de capacitatea autorităților de a asigura un mediu economic competitiv.
La vizita de la Dacia, premierul a fost însoțit de o echipă guvernamentală, din care au făcut parte ministrul Energiei și un secretar de stat de la Ministerul Muncii. Acesta a anunțat și că Adrian Sandu, specialist în piața auto, a devenit consilierul său onorific pentru acest domeniu.
La finalul întâlnirii, premierul a transmis că își dorește ca discuțiile și angajamentele asumate să se concretizeze în măsuri vizibile pentru producători și angajați. Luca Niculescu a anunțat că intenționează să revină la Mioveni peste câteva luni pentru a vedea ce progrese au fost făcute.