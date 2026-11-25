Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit nereguli fiscale majore în urma unui control efectuat la o societate comercială din domeniul construcțiilor. Firma nu ar fi declarat venituri de aproximativ 1,9 milioane de lei și ar fi înregistrat nejustificat TVA deductibilă în valoare de circa 1,7 milioane de lei. Totodată, plățile către aproximativ 100 de persoane care au lucrat pentru societate ar fi fost disimulate prin intermediul conturilor bancare personale ale directorului și ale mamei acestuia. Potrivit ANAF, verificările au vizat perioada 2021-2025 și au urmărit modul în care societatea și-a constituit, evidențiat, declarat și achitat obligațiile fiscale către bugetul de stat.
În urma analizării documentelor financiar-contabile, a evidențelor fiscale și a declarațiilor depuse, inspectorii antifraudă au identificat diferențe între veniturile realizate de societate și cele înregistrate în contabilitate. De asemenea, au fost constatate nereguli în ceea ce privește TVA deductibilă declarată de firmă.
Potrivit instituției, societatea nu a înregistrat și nu a declarat integral veniturile obținute din serviciile prestate, menținând anumite sume în evidențele contabile fără a le recunoaște drept venituri.
Valoarea veniturilor nedeclarate identificate de inspectori se ridică la aproximativ 1,9 milioane de lei.
Salariile a 100 de angajați, plătite prin conturile directorului și ale mamei sale
O altă neregulă identificată de inspectorii Antifraudă vizează modalitatea prin care erau efectuate plățile către persoanele care desfășurau activități în beneficiul societății. Concret, banii erau transferați din conturile firmei în conturile bancare personale ale directorului și ale mamei acestuia, iar ulterior erau distribuiți către aproximativ 100 de persoane fizice.
În detaliile transferurilor bancare apăreau explicații precum „împrumut”, „chirie”, „cazare” sau „rată”.
Verificările au arătat că plățile de natură salarială depășeau sumele înregistrate în contabilitate și declarate prin Declarația 112. Mai mult, inspectorii au identificat transferuri către persoane care nu aveau statut de salariat al societății, dar care prestaseră activități în beneficiul acesteia fără să aibă încheiate contracte individuale de muncă.
Valoarea cumulată a plăților identificate în cele două categorii a fost de aproximativ 2,19 milioane de lei.
Cum ar fi fost disimulate plățile către angajați și alte persoane
Separat de circuitul financiar destinat plății personalului, inspectorii antifraudă au descoperit că directorul societății ar fi utilizat în interes personal fonduri aparținând firmei. Sumele identificate se ridică la aproximativ 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro, potrivit comunicatului ANAF.
Controlul a vizat și modul în care era administrată societatea, inspectorii analizând împrejurările în care directorul ar fi exercitat, în fapt, conducerea firmei, deși administratorul de drept nu s-ar fi implicat în activitatea curentă. Potrivit declarației administratorului de drept, acesta era și asociat al societății, însă ar fi acceptat să semneze documentele necesare înființării firmei la solicitarea directorului, prietenul său din copilărie.
Venituri ascunse și TVA deductibilă fără justificare
În urma controlului, inspectorii antifraudă au stabilit că societatea nu a declarat venituri de aproximativ 1,9 milioane de lei și a înscris nejustificat TVA deductibilă de circa 1,7 milioane de lei. Totodată, pentru fondul brut de salarii aferent plăților identificate, ANAF a calculat obligații fiscale suplimentare de aproximativ un milion de lei. Acestea reprezintă impozit pe veniturile din salarii și contribuții sociale.
Instituția reamintește că operatorii economici au obligația de a înregistra integral veniturile realizate și de a declara toate obligațiile fiscale aferente plăților de natură salarială. De asemenea, exercitarea dreptului de deducere a TVA trebuie susținută prin documente justificative care să ateste operațiunile efectiv realizate.