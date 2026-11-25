Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 09:47

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit nereguli fiscale majore în urma unui control efectuat la o societate comercială din domeniul construcțiilor. Firma nu ar fi declarat venituri de aproximativ 1,9 milioane de lei și ar fi înregistrat nejustificat TVA deductibilă în valoare de circa 1,7 milioane de lei. Totodată, plățile către aproximativ 100 de persoane care au lucrat pentru societate ar fi fost disimulate prin intermediul conturilor bancare personale ale directorului și ale mamei acestuia. Potrivit ANAF, verificările au vizat perioada 2021-2025 și au urmărit modul în care societatea și-a constituit, evidențiat, declarat și achitat obligațiile fiscale către bugetul de stat.

Distribuie articolul