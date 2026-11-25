A doua rectificare bugetară din acest an riscă să nu mai fie adoptată, în condițiile în care Guvernul nu știe exact pe câți bani se poate baza până la sfârșitul anului. Ministerul Finanțelor așteaptă răspunsul Comisiei Europene privind fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă România ar putea primi mai puțin de jumătate din suma solicitată. Între timp, ministerele și instituțiile statului au cerut suplimentări bugetare de peste 60 de miliarde de lei, conform Realitatea PLUS.
România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR
Din cele aproximativ 6,4 miliarde de euro pe care România le mai are de încasat prin PNRR, țara noastră ar putea primi doar trei miliarde de euro sau chiar mai puțin. Motivul îl reprezintă reformele și jaloanele care nu au fost îndeplinite, printre care se numără și cele privind legea salarizării. În aceste condiții, a doua rectificare bugetară pregătită de Guvern ar putea fi amânată sau chiar abandonată.
Potrivit datelor prezentate anterior de Ministerul Finanțelor, România mai are de încasat 2,08 miliarde de euro aferente cererii de plată numărul cinci și alte 4,35 miliarde de euro din ultima cerere de plată. Aceasta din urmă a fost depusă la 30 septembrie 2026. Încasarea fondurilor europene este importantă atât pentru acoperirea cheltuielilor deja efectuate, cât și pentru respectarea țintei de deficit bugetar asumate de România.
Ministerele și instituțiile statului cer peste 60 de miliarde de lei
Presiunea asupra bugetului este tot mai mare, în condițiile în care ministerele și instituțiile publice au solicitat sume importante pentru acoperirea cheltuielilor până la sfârșitul anului. Prima rectificare bugetară a rezolvat în principal problemele urgente, inclusiv cele din sistemul sanitar și ale instituțiilor care rămăseseră fără fonduri. A doua rectificare ar fi trebuit să vină în sprijinul celorlalte instituții care se confruntă cu dificultăți financiare.
Prima rectificare bugetară din 2026 a fost aprobată pe 30 octombrie și a prevăzut fonduri suplimentare pentru sănătate, pensii, servicii sociale și administrațiile locale. Transferurile pentru echilibrarea bugetului de pensii au fost majorate cu 3,47 miliarde de lei, în timp ce bugetele locale au primit suplimentar aproximativ 2,81 miliarde de lei. Dintre acestea, două miliarde de lei au fost destinate achitării restanțelor administrațiilor locale către furnizori.
Guvernul trebuie să se încadreze în ținta de deficit bugetar
O altă problemă pentru Executiv este respectarea țintei de deficit bugetar de 6,2% din Produsul Intern Brut (PIB), stabilită pentru anul 2026. La prima rectificare, deficitul exprimat în bani a crescut cu 3,5 miliarde de lei, ajungând la 130,3 miliarde de lei. Încasarea unei sume mai mici decât cea estimată din PNRR ar pune o presiune suplimentară asupra finanțelor publice.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase anterior că cea de-a doua rectificare bugetară ar urma să fie realizată până la sfârșitul lunii noiembrie. Acum, oficialul consideră că ar fi prudent ca Executivul să nu adopte rectificarea înainte de a cunoaște situația fondurilor europene. Decizia finală îi aparține însă premierului Luca Niculescu, iar dacă răspunsul Bruxellesului întârzie până la sfârșitul anului, există riscul ca rectificarea să nu mai fie făcută deloc.