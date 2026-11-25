Publicat 25 nov. 2026, 08:21 Sursă Realitatea PLUS

A doua rectificare bugetară din acest an riscă să nu mai fie adoptată, în condițiile în care Guvernul nu știe exact pe câți bani se poate baza până la sfârșitul anului. Ministerul Finanțelor așteaptă răspunsul Comisiei Europene privind fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă România ar putea primi mai puțin de jumătate din suma solicitată. Între timp, ministerele și instituțiile statului au cerut suplimentări bugetare de peste 60 de miliarde de lei, conform Realitatea PLUS.

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