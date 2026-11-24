Premierul Luca Niculescu și-a exprimat, marți, sprijinul pentru aderarea României la zona euro, în contextul în care un raport privind competitivitatea țării propune anul 2035 pentru adoptarea monedei unice europene. Șeful Guvernului a propus și încheierea unui pact între partidele politice, patronate și sindicate, care să asigure continuitatea măsurilor economice. Declarațiile au fost făcute la sediul Băncii Naționale a României, în cadrul prezentării raportului realizat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta.
România ar putea îndeplini criteriile de aderare la zona euro la începutul următorului deceniu
Premierul a declarat că susține obiectivul adoptării monedei euro în România, exprimat anterior și de președintele Nicușor Dan, dar și de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Potrivit acestuia, una dintre principalele responsabilități ale Guvernului este respectarea traiectoriei fiscale convenite cu Comisia Europeană până în 2031. Printre obiectivele asumate se numără reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până la acel moment.
România, pe penultimul loc în Uniunea Europeană la competitivitate
Șeful Executivului a vorbit și despre progresele economice înregistrate de România în ultimii 25 de ani. Potrivit cifrelor prezentate de premier, țara noastră a ajuns de la 26% la 78% din media europeană a PIB-ului pe locuitor, înregistrând cea mai rapidă recuperare dintre statele care au aderat la Uniunea Europeană începând cu 2004. Cu toate acestea, Luca Niculescu consideră că modelul economic care a permis această dezvoltare și-a atins limitele.
România ocupă locul 29 din 130 de economii în ceea ce privește complexitatea exporturilor, însă se află pe poziția 61 din 70 în clasamentul competitivității, fiind penultima din Uniunea Europeană. Diferențe importante există și în domeniul digitalizării. Deși 96% dintre gospodăriile din România au fibră optică, țara noastră ocupă ultimul loc în Europa în privința serviciilor publice digitale, potrivit datelor prezentate de premier.
Luca Niculescu a atras atenția și asupra instabilității politice, amintind că România a avut 11 prim-miniștri în ultimii zece ani. În opinia sa, schimbările frecvente la nivelul conducerii Guvernului reprezintă o problemă pentru asumarea și implementarea deciziilor pe termen lung.
Premierul propune un pact între partide, patronate și sindicate
Luca Niculescu a anunțat că poartă discuții preliminare pentru constituirea unui comitet dedicat competitivității României, din care să facă parte economiști independenți și reprezentanți ai Consiliului Fiscal, Băncii Naționale și Administrației Prezidențiale. Comitetul ar urma să prezinte o primă versiune a strategiei în termen de șase luni, iar forma finală să fie elaborată în decurs de un an. Obiectivele acesteia ar urma să fie incluse în planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru perioada 2028-2034.
Premierul consideră că este nevoie de un consens între partidele politice, patronate și sindicate, astfel încât măsurile economice să fie continuate și de viitoarele guverne. Acesta a dat drept exemplu colaborarea pentru aderarea României la OCDE. Printre măsurile recomandate în raport care se regăsesc deja în programul de guvernare se numără simplificarea administrației publice, reducerea deficitului bugetar și acordarea unui sprijin țintit în domeniul energiei.
Luca Niculescu: „Locul României este în Europa”
Premierul a făcut referire și la unul dintre cele patru scenarii prezentate în raport, care analizează posibilitatea îndepărtării României de Uniunea Europeană. Luca Niculescu a descris acest scenariu drept un avertisment și a subliniat că dezvoltarea economică a țării trebuie să continue în cadrul Uniunii Europene. Totodată, șeful Guvernului a precizat că prioritatea Executivului trebuie să fie punerea în aplicare a măsurilor asumate.