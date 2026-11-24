Publicat 24 nov. 2026, 12:22 Actualizat 24 nov. 2026, 13:01

Premierul Luca Niculescu și-a exprimat, marți, sprijinul pentru aderarea României la zona euro, în contextul în care un raport privind competitivitatea țării propune anul 2035 pentru adoptarea monedei unice europene. Șeful Guvernului a propus și încheierea unui pact între partidele politice, patronate și sindicate, care să asigure continuitatea măsurilor economice. Declarațiile au fost făcute la sediul Băncii Naționale a României, în cadrul prezentării raportului realizat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta.

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