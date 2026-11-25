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Economie· 1 min citire
Pompe de căldură pentru fiecare bloc din București. Planul ministrului Energiei pentru reducerea facturilor
Dumitru Chisăliță
Publicat25 nov. 2026, 07:20
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, despre modernizarea sistemului de termoficare din București. Capitala ar putea beneficia, în următorii 20 de ani, de un sistem bazat pe pompe de căldură instalate la nivelul fiecărui bloc. O astfel de schimbare ar putea reduce costurile pentru încălzire, pierderile de energie și presiunea asupra sistemului actual.
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