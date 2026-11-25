Publicat 25 nov. 2026, 07:20 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, despre modernizarea sistemului de termoficare din București. Capitala ar putea beneficia, în următorii 20 de ani, de un sistem bazat pe pompe de căldură instalate la nivelul fiecărui bloc. O astfel de schimbare ar putea reduce costurile pentru încălzire, pierderile de energie și presiunea asupra sistemului actual.

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