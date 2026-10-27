Căldura se ieftinește în București. Cât va costa gigacaloria din 1 noiembrie 2026

Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor plăti mai puțin pe căldură începând cu 1 noiembrie 2026. Prețul gigacaloriei pentru populație scade pe fondul reducerii cotei de TVA aplicate energiei termice în sezonul rece. Noul tarif se va aplica în perioada noiembrie 2026 – martie 2027, iar suma de pe lista de întreținere va depinde în continuare de consumul fiecărui bloc și apartament.
Cât va costa gigacaloria în București de la 1 noiembrie 2026
În prezent, până la 31 octombrie, costul căldurii în București este de 399 de lei pentru o gigacalorie, TVA inclus. De la 1 noiembrie, tariful final scade la 366 de lei, după aplicarea cotei reduse de TVA de 11%, valabilă pentru energia termică livrată populației în sezonul rece.
Reducerea este de 33 de lei pentru fiecare gigacalorie, adică aproximativ 8,3% față de tariful actual.
Cât poate ajunge factura la căldură pentru un apartament
Costul lunar al încălzirii diferă în funcție de suprafața locuinței, consumul înregistrat și caracteristicile blocului.
Estimările publicate de Econocast, a unei facturi de căldură pentru sezonul rece 2026–2027, calculate pe baza unor consumuri medii, indică următoarele valori orientative pentru apartamentele din București:
Apartament cu o cameră: aproximativ 270 de lei pe lună.
Apartament cu două camere: aproximativ 447 de lei pe lună în lunile reci.
Apartament cu trei camere: aproximativ 580 de lei pe lună.
Factura reală poate varia în funcție de consumul efectiv, izolația termică a clădirii și modul de repartizare a cheltuielilor.
De ce se ieftinește căldura de la 1 noiembrie
Reducerea tarifului pentru populație este legată de cota de TVA aplicată energiei termice în sezonul rece. Potrivit informațiilor publicate de Compania Municipală Termoenergetica București, pentru populație se aplică TVA de 11% în perioada noiembrie–martie, față de cota de 21% aplicată în afara sezonului de încălzire.