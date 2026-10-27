Căldura se ieftinește în București. Cât va costa gigacaloria din 1 noiembrie 2026

Publicat 27 oct. 2026, 08:34 Actualizat 27 oct. 2026, 08:39

Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor plăti mai puțin pe căldură începând cu 1 noiembrie 2026. Prețul gigacaloriei pentru populație scade pe fondul reducerii cotei de TVA aplicate energiei termice în sezonul rece. Noul tarif se va aplica în perioada noiembrie 2026 – martie 2027, iar suma de pe lista de întreținere va depinde în continuare de consumul fiecărui bloc și apartament.

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